Shoumyadeep Rakshit

Shoumyadeep Rakshit

batsman

Full name:Shoumyadeep Rakshit

Teams

2023 Teams

Vinohrady Cc

Career Averages

Bowling

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Overs12.512.5
Balls--
Maidens00
Runs9999
Wickets22
Avg49.549.5
SR38.538.5
Eco7.717.71
BB11
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueT20iT20
Matches66
Innings55
Not outs11
Runs3434
Balls Faced4444
Avg8.58.5
SR77.2777.27
Fours55
Fifties00
Sixies00
Highest1515
Hundreds00

Another Players

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