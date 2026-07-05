Shoumyadeep Rakshit
batsman
|Full name:
|Shoumyadeep Rakshit
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|5
|5
|Overs
|12.5
|12.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|99
|99
|Wickets
|2
|2
|Avg
|49.5
|49.5
|SR
|38.5
|38.5
|Eco
|7.71
|7.71
|BB
|1
|1
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|T20
|Matches
|6
|6
|Innings
|5
|5
|Not outs
|1
|1
|Runs
|34
|34
|Balls Faced
|44
|44
|Avg
|8.5
|8.5
|SR
|77.27
|77.27
|Fours
|5
|5
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|Highest
|15
|15
|Hundreds
|0
|0