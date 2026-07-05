Sirla Hima Srinivas

Sirla Hima Srinivas

batsman

Full name:Sirla Hima Srinivas
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2024 Teams

Uttarandhra Lions

Career Averages

Bowling

LeagueList aT20
Matches422
Innings419
Overs24.051.5
Balls--
Maidens01
Runs205370
Wickets217
Avg102.521.76
SR7218.29
Eco8.547.13
BB24
4w01
5w00
10w00

Batting

LeagueList aT20
Matches422
Innings418
Not outs02
Runs58145
Balls Faced65164
Avg14.59.06
SR89.2388.41
Fours512
Fifties00
Sixies25
Highest2128
Hundreds00

Another Players

Rohit, Gutta

Rohit, Gutta

Reddy, Kodathala Sai Sudheer Kumar

Reddy, Kodathala Sai Sudheer Kumar

Vijay, Akula Veera Venkata

Vijay, Akula Veera Venkata

Ayyappa, Bandaru

Ayyappa, Bandaru

Kumar, Kaldhi Ajay

Kumar, Kaldhi Ajay

Tapaswi, Pinninti

Tapaswi, Pinninti

Rahul, Seeram Venkata

Rahul, Seeram Venkata

Y Pramod

Y Pramod

Rachit, Darpan

Rachit, Darpan

Saleh, Gulfaam

Saleh, Gulfaam