Sirla Hima Srinivas
batsman
|Full name:
|Sirla Hima Srinivas
|Nationality:
|India
|Batting style:
|right handed batsman
|Bowling Style:
|off break right arm
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|List a
|T20
|Matches
|4
|22
|Innings
|4
|19
|Overs
|24.0
|51.5
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|1
|Runs
|205
|370
|Wickets
|2
|17
|Avg
|102.5
|21.76
|SR
|72
|18.29
|Eco
|8.54
|7.13
|BB
|2
|4
|4w
|0
|1
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|List a
|T20
|Matches
|4
|22
|Innings
|4
|18
|Not outs
|0
|2
|Runs
|58
|145
|Balls Faced
|65
|164
|Avg
|14.5
|9.06
|SR
|89.23
|88.41
|Fours
|5
|12
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|2
|5
|Highest
|21
|28
|Hundreds
|0
|0