Pinninti Tapaswi
batsman
|Full name:
|Pinninti Tapaswi
|Nationality:
|India
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|8
|3
|Innings
|4
|6
|3
|Overs
|19.0
|17.2
|10.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|4
|0
|0
|Runs
|71
|123
|83
|Wickets
|1
|0
|3
|Avg
|71
|0
|27.66
|SR
|114
|0
|20
|Eco
|3.73
|7.09
|8.3
|BB
|1
|0
|3
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|2
|8
|3
|Innings
|4
|5
|2
|Not outs
|0
|1
|0
|Runs
|70
|100
|8
|Balls Faced
|139
|100
|6
|Avg
|17.5
|25
|4
|SR
|50.35
|100
|133.33
|Fours
|9
|12
|1
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|Highest
|44
|45
|8
|Hundreds
|0
|0
|0