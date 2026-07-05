Pinninti Tapaswi

Pinninti Tapaswi

batsman

Full name:Pinninti Tapaswi
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Andhra

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches283
Innings463
Overs19.017.210.0
Balls---
Maidens400
Runs7112383
Wickets103
Avg71027.66
SR114020
Eco3.737.098.3
BB103
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches283
Innings452
Not outs010
Runs701008
Balls Faced1391006
Avg17.5254
SR50.35100133.33
Fours9121
Fifties000
Sixies100
Highest44458
Hundreds000

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Reddy, Yeddala Girish Kumar

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Varma, B.Munish

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