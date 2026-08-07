Tanmay Manoj Srivastava

Tanmay Manoj Srivastava

batsman

Full name:Tanmay Manoj Srivastava
Nationality:India

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches904534
Innings1252
Overs41.08.04.0
Balls---
Maidens600
Runs1455226
Wickets300
Avg48.3300
SR8200
Eco3.536.56.5
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches904534
Innings1514428
Not outs855
Runs49181728649
Balls Faced115092281559
Avg34.3944.328.21
SR42.7375.75116.1
Fours64016663
Fifties27104
Sixies71315
Highest17912484
Hundreds1070