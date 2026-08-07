Tanmay Manoj Srivastava
batsman
|Full name:
|Tanmay Manoj Srivastava
|Nationality:
|India
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|90
|45
|34
|Innings
|12
|5
|2
|Overs
|41.0
|8.0
|4.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|6
|0
|0
|Runs
|145
|52
|26
|Wickets
|3
|0
|0
|Avg
|48.33
|0
|0
|SR
|82
|0
|0
|Eco
|3.53
|6.5
|6.5
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|90
|45
|34
|Innings
|151
|44
|28
|Not outs
|8
|5
|5
|Runs
|4918
|1728
|649
|Balls Faced
|11509
|2281
|559
|Avg
|34.39
|44.3
|28.21
|SR
|42.73
|75.75
|116.1
|Fours
|640
|166
|63
|Fifties
|27
|10
|4
|Sixies
|7
|13
|15
|Highest
|179
|124
|84
|Hundreds
|10
|7
|0