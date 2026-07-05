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Odi
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ICC U19 World Cup Qualifier, Asia
ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Points Table 2026
Team Name
M
W
L
D
NR
PTS
Series Form
Afghanistan
AFG
3
3
0
0
0
6
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
United Arab Emirates
UAE
16 Apr
W
AFG vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Hong Kong U19
HON
14 Apr
W
AFG vs HON Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
Oman U19
OMN
13 Apr
W
OMN vs AFG Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
Nepal
NEP
3
3
0
0
0
6
W
W
W
Opponent
Date
Result
Match link
Hong Kong U19
HON
16 Apr
W
HON vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Oman U19
OMN
14 Apr
W
OMN vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
United Arab Emirates
UAE
13 Apr
W
NEP vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
Oman U19
OMN
4
0
2
2
0
0
D
D
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Hong Kong U19
HON
18 Apr
D
HON vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 18.04.2025
United Arab Emirates
UAE
17 Apr
D
UAE vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 17.04.2025
Nepal
NEP
14 Apr
L
OMN vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
Afghanistan
AFG
13 Apr
L
OMN vs AFG Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
Hong Kong U19
HON
3
0
2
1
0
0
D
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Oman U19
OMN
18 Apr
D
HON vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 18.04.2025
Nepal
NEP
16 Apr
L
HON vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Afghanistan
AFG
14 Apr
L
AFG vs HON Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
United Arab Emirates
UAE
3
0
2
1
0
0
D
L
L
Opponent
Date
Result
Match link
Oman U19
OMN
17 Apr
D
UAE vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 17.04.2025
Afghanistan
AFG
16 Apr
L
AFG vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Nepal
NEP
13 Apr
L
NEP vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
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