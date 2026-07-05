ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Afghanistan
AfghanistanAFG		330006WWW
OpponentDateResultMatch link
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		16 AprWAFG vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Hong Kong U19
Hong Kong U19HON		14 AprWAFG vs HON Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
Oman U19
Oman U19OMN		13 AprWOMN vs AFG Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
Nepal
NepalNEP		330006WWW
OpponentDateResultMatch link
Hong Kong U19
Hong Kong U19HON		16 AprWHON vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Oman U19
Oman U19OMN		14 AprWOMN vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		13 AprWNEP vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
Oman U19
Oman U19OMN		402200DDLL
OpponentDateResultMatch link
Hong Kong U19
Hong Kong U19HON		18 AprDHON vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 18.04.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		17 AprDUAE vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 17.04.2025
Nepal
NepalNEP		14 AprLOMN vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		13 AprLOMN vs AFG Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025
Hong Kong U19
Hong Kong U19HON		302100DLL
OpponentDateResultMatch link
Oman U19
Oman U19OMN		18 AprDHON vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 18.04.2025
Nepal
NepalNEP		16 AprLHON vs NEP Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		14 AprLAFG vs HON Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 14.04.2025
United Arab Emirates
United Arab EmiratesUAE		302100DLL
OpponentDateResultMatch link
Oman U19
Oman U19OMN		17 AprDUAE vs OMN Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 17.04.2025
Afghanistan
AfghanistanAFG		16 AprLAFG vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 16.04.2025
Nepal
NepalNEP		13 AprLNEP vs UAE Odi ICC U19 World Cup Qualifier, Asia Results Score 13.04.2025

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