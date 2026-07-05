Odi Cricket Points Table 2026
Tournaments
- World Cup
- ICC World Cup Qualifiers
- ODI Series West Indies vs Ireland, Women
- Afghanistan U19 ODI Tri-Series
- Asia Cup
- ICC Champions Trophy
- ICC U19 World Cup Qualifier, Asia
- ICC Women's World Cup Qualifier Warm-up
- ICC World Cup Qualifier, Women
- ODI Series Australia vs England, Women
- ODI Series Australia vs India, Women
- ODI Series Australia vs New Zealand
- ODI Series Australia vs Pakistan, Women
- ODI Series Australia vs West Indies, Women
- ODI Series Australia vs Zimbabwe 2022
- ODI Series Australia vs. England
- ODI Series Bangladesh vs England
- ODI Series Bangladesh vs India
- ODI Series Bangladesh vs Ireland
- ODI Series Bangladesh vs Pakistan
- ODI Series Bangladesh vs. Afghanistan
- ODI Series England vs Australia, Women
- ODI Series England vs India
- ODI Series England vs India, Women
- ODI Series England vs South Africa
- ODI Series England vs. New Zealand, Women
- ODI Series England vs. South Africa, Women
- ODI Series India vs New Zealand
- ODI Series India vs South Africa
- ODI Series India vs Sri Lanka
- ODI Series India vs. Australia
- ODI Series Ireland vs Bangladesh
- ODI Series Ireland vs. New Zealand
- ODI Series Nepal vs. UAE
- ODI Series Netherlands vs. Pakistan
- ODI Series Netherlands vs. West Indies
- ODI Series New Zealand vs India
- ODI Series New Zealand vs Sri Lanka
- ODI Series New Zealand vs. Bangladesh, Women
- ODI Series New Zealand vs. Netherlands
- ODI Series Pakistan vs Australia
- ODI Series Pakistan vs West Indies
- ODI Series Pakistan vs. Ireland, Women
- ODI Series Pakistan vs. New Zealand
- ODI Series Scotland vs. New Zealand
- ODI Series South Africa vs Australia
- ODI Series South Africa vs England
- ODI Series South Africa vs West Indies
- ODI Series South Africa vs. Bangladesh
- ODI Series South Africa vs. Netherlands
- ODI Series Sri Lanka vs Afghanistan
- ODI Series Sri Lanka vs Australia
- ODI Series Sri Lanka vs Ireland
- ODI Series Sri Lanka vs New Zealand
- ODI Series Thailand vs Netherlands, Women
- ODI Series Thailand vs Zimbabwe, Women
- ODI Series UAE vs West Indies
- ODI Series West Indies vs Australia, Women
- ODI Series West Indies vs Bangladesh
- ODI Series West Indies vs. India
- ODI Series West Indies vs. New Zealand
- ODI Series Zimbabwe vs Bangladesh
- ODI Series Zimbabwe vs Ireland
- ODI Series Zimbabwe vs Netherlands
- ODI Series Zimbabwe vs. India
- U19 ICC World Cup Qualifier, East Asia Pacific
- U19 ODI Series Afghanistan vs Sri Lanka
- U19 ODI Series Australia vs England
- U19 ODI Series Bangladesh vs Pakistan
- U19 ODI Series England vs Australia
- World Cup, Women