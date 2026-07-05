ECS Sweden, Stockholm T10 Points Table 2026

Team NameMWLDNRPTSSeries Form
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		16 JunDALBZ vs KRI T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 16.06.2023
Hammarby CF
Hammarby CFHAMCF		15 JunDALBZ vs HAMCF T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		15 JunDALBZ vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		14 JunDKRI vs ALBZ T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Kista Cricket Club
Kista Cricket ClubKIS		14 JunDKIS vs ALBZ T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Huddinge Cc
Huddinge CcHUD		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Marsta Cc
Marsta CcMAR		16 JunDHUD vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 16.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		13 JunDKRI vs HUD T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 13.06.2023
Stockholm Tigers
Stockholm TigersSTOT		11 JunDHUD vs STOT T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Hammarby CF
Hammarby CFHAMCF		11 JunDHAMCF vs HUD T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		10 JunDSEA vs HUD T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 10.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		16 JunDALBZ vs KRI T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 16.06.2023
Hammarby CF
Hammarby CFHAMCF		15 JunDKRI vs HAMCF T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		15 JunDMAR vs KRI T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Jinnah Cc
Jinnah CcJINC		14 JunDKRI vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		14 JunDKRI vs ALBZ T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		11001100DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Huddinge Cc
Huddinge CcHUD		16 JunDHUD vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 16.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		15 JunDMAR vs KRI T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		15 JunDALBZ vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Jinnah Cc
Jinnah CcJINC		14 JunDMAR vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		12 JunDSEA vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Hammarby CF
Hammarby CFHAMCF		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		15 JunDKRI vs HAMCF T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		15 JunDALBZ vs HAMCF T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 15.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		12 JunDHAMCF vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Huddinge Cc
Huddinge CcHUD		11 JunDHAMCF vs HUD T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Jinnah Cc
Jinnah CcJINC		11 JunDJINC vs HAMCF T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Jinnah Cc
Jinnah CcJINC		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Marsta Cc
Marsta CcMAR		14 JunDMAR vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		14 JunDKRI vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Hammarby CF
Hammarby CFHAMCF		11 JunDJINC vs HAMCF T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Huddinge Cc
Huddinge CcHUD		10 JunDHUD vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 10.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		10 JunDSEA vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 10.06.2023
Kista Cricket Club
Kista Cricket ClubKIS		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		14 JunDKIS vs ALBZ T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		14 JunDKRI vs KIS T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 14.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		12 JunDKIS vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		12 JunDKIS vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Stockholm Cc
Stockholm CcSTO		08 JunDKIS vs STO T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 08.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		12 JunDKRI vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		12 JunDSEA vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Kista Cricket Club
Kista Cricket ClubKIS		12 JunDKIS vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Stockholm Tigers
Stockholm TigersSTOT		11 JunDSTOT vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Hammarby CF
Hammarby CFHAMCF		11 JunDHAMCF vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Sikif
SikifSIK		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Stockholm Cc
Stockholm CcSTO		13 JunDSTO vs SIK T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 13.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		13 JunDKRI vs SIK T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 13.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		09 JunDSIK vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 09.06.2023
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		09 JunDSIK vs ALBZ T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 09.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		09 JunDSIK vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 09.06.2023
Stockholm Cc
Stockholm CcSTO		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Sikif
SikifSIK		13 JunDSTO vs SIK T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 13.06.2023
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		13 JunDSTO vs KRI T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 13.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		10 JunDSEA vs STO T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 10.06.2023
Jinnah Cc
Jinnah CcJINC		10 JunDSTO vs JINC T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 10.06.2023
Kista Cricket Club
Kista Cricket ClubKIS		08 JunDKIS vs STO T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 08.06.2023
Stockholm Tigers
Stockholm TigersSTOT		10001000DDDDD
OpponentDateResultMatch link
Kristianstad Cc
Kristianstad CcKRI		12 JunDSTOT vs KRI T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Alby Zalmi Cc
Alby Zalmi CcALBZ		12 JunDALBZ vs STOT T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 12.06.2023
Huddinge Cc
Huddinge CcHUD		11 JunDHUD vs STOT T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Seaside Cc
Seaside CcSEA		11 JunDSTOT vs SEA T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 11.06.2023
Marsta Cc
Marsta CcMAR		09 JunDSTOT vs MAR T10 ECS Sweden, Stockholm T10 Results Score 09.06.2023

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