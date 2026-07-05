ECS Sweden, Stockholm T10 Points Table 2026

|Team Name
|M
|W
|L
|D
|NR
|PTS
|Series Form
Alby Zalmi CcALBZ
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
Huddinge CcHUD
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
Kristianstad CcKRI
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
Marsta CcMAR
|11
|0
|0
|11
|0
|0
|DDDDD
Hammarby CFHAMCF
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Jinnah CcJINC
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Kista Cricket ClubKIS
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Seaside CcSEA
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
SikifSIK
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Stockholm CcSTO
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD
Stockholm TigersSTOT
|10
|0
|0
|10
|0
|0
|DDDDD