Indian Premier League
Delhi Capitals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
209
GT
210
Delhi Capitals vs Punjab Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
264
PBKS
265
Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
75
RCB
77
Delhi Capitals vs Chennai Super Kings
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
155
CSK
159
Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
142
KKR
147
Delhi Capitals vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Arun Jaitley Stadium, Delhi
DC
197
RR
193