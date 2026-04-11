Indian Premier League
Chennai Super Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
212
DC
189
Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
192
KKR
160
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
158
GT
162
Chennai Super Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
160
MI
159
Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
208
LSG
203
Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
MA Chidambaram Stadium, Chennai
CSK
180
SRH
181