Ma Chidambaram Stadium Chennai India

Ma Chidambaram Stadium
Country:India
Country Code:IND
City:Chennai
Capacity:38000
Map Coordinates:13.062778,80.279444

Ma Chidambaram Stadium Schedule

Indian Premier League

ResultChennai Super Kings vs Delhi Capitals

Chennai Super Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

212

DC

DC

189

ResultChennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

192

KKR

KKR

160

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultChennai Super Kings vs Mumbai Indians

Chennai Super Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

160

MI

MI

159

ResultChennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

208

LSG

LSG

203

ResultChennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

180

SRH

SRH

181