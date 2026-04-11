Punjab Cricket Association Stadium Mohali India

Punjab Cricket Association Stadium
Country:India
Country Code:IND
City:Mohali
Capacity:30000
Map Coordinates:30.690858,76.737258

Punjab Cricket Association Stadium Schedule

Indian Premier League

ResultPunjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

223

SRH

SRH

219

ResultPunjab Kings vs Lucknow Super Giants

Punjab Kings vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

254

LSG

LSG

200

ResultPunjab Kings vs Rajasthan Royals

Punjab Kings vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

222

RR

RR

228

ResultPunjab Kings vs Delhi Capitals

Punjab Kings vs Delhi Capitals

Indian Premier League

Punjab Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

210

DC

DC

216

ResultPunjab Kings vs Mumbai Indians

Punjab Kings vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

200

MI

MI

205

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222