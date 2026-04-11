Indian Premier League
Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Mohali
PBKS
223
SRH
219
Punjab Kings vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
254
LSG
200
Punjab Kings vs Rajasthan Royals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
222
RR
228
Punjab Kings vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Punjab Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
210
DC
216
Punjab Kings vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Mohali
PBKS
200
MI
205
Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
HPCA Stadium, Mohali
PBKS
199
RCB
222