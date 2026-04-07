Indian Premier League
Rajasthan Royals vs Mumbai Indians
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
150
MI
123
Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru
Indian Premier League
Barsapara Cricket Stadium, Jaipur
RR
202
RCB
201
Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
228
SRH
229
Rajasthan Royals vs Delhi Capitals
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
DC
224
Rajasthan Royals vs Gujarat Titans
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
152
GT
229
Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants
Indian Premier League
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur
RR
225
LSG
220