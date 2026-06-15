Chandigarh Kings

Chandigarh Kings

Country:India
Country Code:IND
Gender:Men

Statistics

T20 Chandigarh Premier League 2025

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Chandigarh Kings Team Schedule & Results

T20 Chandigarh Premier League

Another teams

Tuskers

Tuskers

Danubian Kangaroos

Danubian Kangaroos

Altruistian

Altruistian

Panchkula Bashers

Panchkula Bashers

Ideal International

Ideal International

Braveheart A

Braveheart A

Cobra Capitals

Cobra Capitals

Dr Morepen Dazzlers

Dr Morepen Dazzlers

Abu Dhabi Knight Riders Development

Abu Dhabi Knight Riders Development

Desert Vipers Development

Desert Vipers Development