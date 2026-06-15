T20 Chandigarh Premier League
Hiims Hawks vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
HII
169
CHA
140
Royal Titans vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROY
146
CHA
150
Capital Strikers vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
CAP
118
CHA
238
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
183
CHA
187
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
168
CHA
259
Royal Titans vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROY
CHA
Hiims Hawks vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
HII
173
CHA
175
Rock Garden Warriors vs Chandigarh Kings
T20 Chandigarh Premier League
ROC
211
CHA
150