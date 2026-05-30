Primera B Metropolitana Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

May 30, 2026

05:30 PM

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

May 30, 2026

05:30 PM

Dock Sud vs Brown DE Adrogue

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

May 30, 2026

06:30 PM

Real Pilar vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

May 30, 2026

08:00 PM

Argentino Quilmes vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

May 30, 2026

10:00 PM

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

May 31, 2026

03:30 PM

Liniers vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

May 31, 2026

05:30 PM

Hugo Moyano, Buenos Aires

May 31, 2026

05:30 PM

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

May 31, 2026

06:30 PM

Defensores Unidos vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

May 31, 2026

06:30 PM

Villa San Carlos vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

May 31, 2026

10:00 PM

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

Jun 06, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Jun 06, 2026

08:00 PM

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Jun 06, 2026

08:00 PM

Brown DE Adrogue vs Comunicaciones

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Jun 06, 2026

08:00 PM

Armenia Stadium, Buenos Aires

Jun 06, 2026

08:00 PM

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Jun 06, 2026

08:00 PM

Flandria vs Argentino Quilmes

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Jun 06, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Jun 06, 2026

08:00 PM

Deportivo Laferrere vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Jun 06, 2026

08:00 PM

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Jun 06, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs Liniers

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Jun 06, 2026

08:00 PM

Villa Dalmine vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

Jun 13, 2026

08:00 PM

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Jun 13, 2026

08:00 PM

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Hugo Moyano, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Dock Sud vs Talleres Remedios

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Flandria vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Jun 13, 2026

08:00 PM

Liniers vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Jun 13, 2026

08:00 PM

Villa San Carlos vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

Argentino de Merlo vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Jun 20, 2026

08:00 PM

Arsenal Sarandi vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Jun 20, 2026

08:00 PM

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Jun 20, 2026

08:00 PM

Deportivo Armenio vs Flandria

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs Liniers

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Jun 20, 2026

08:00 PM

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

Real Pilar vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs San Martín Burzaco

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Jun 20, 2026

08:00 PM

Villa Dalmine vs Sportivo Italiano

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Jun 27, 2026

08:00 PM

Arsenal Sarandi vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Jun 27, 2026

08:00 PM

Brown DE Adrogue vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Jun 27, 2026

08:00 PM

Deportivo Armenio vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Excursionistas vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Liniers vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Real Pilar vs San Martín Burzaco

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs Sportivo Italiano

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Jun 27, 2026

08:00 PM

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

Jul 04, 2026

08:00 PM

Comunicaciones vs Arsenal Sarandi

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Jul 04, 2026

08:00 PM

Deportivo Merlo vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Armenia Stadium, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Hugo Moyano, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Dock Sud vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Flandria vs Deportivo Laferrere

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Jul 04, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Jul 04, 2026

08:00 PM

San Martín Burzaco vs Liniers

Primera B Metropolitana

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

Jul 04, 2026

08:00 PM

Sportivo Italiano vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Jul 11, 2026

08:00 PM

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Jul 11, 2026

08:00 PM

Brown DE Adrogue vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Jul 11, 2026

08:00 PM

Excursionistas vs Comunicaciones

Primera B Metropolitana

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Liniers vs Sportivo Italiano

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Real Pilar vs Deportivo Camioneros

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Talleres Remedios vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Villa Dalmine vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Jul 11, 2026

08:00 PM

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

Jul 14, 2026

08:00 PM

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

Jul 14, 2026

08:00 PM

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Jul 14, 2026

08:00 PM

Comunicaciones vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

Jul 14, 2026

08:00 PM

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Jul 14, 2026

08:00 PM

Deportivo Merlo vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

Jul 14, 2026

08:00 PM

Armenia Stadium, Buenos Aires

Jul 14, 2026

08:00 PM

Deportivo Camioneros vs Liniers

Primera B Metropolitana

Hugo Moyano, Buenos Aires

Jul 14, 2026

08:00 PM

Dock Sud vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Jul 14, 2026

08:00 PM

Flandria vs Argentino de Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Jul 14, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs San Martín Burzaco

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Jul 14, 2026

08:00 PM

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Jul 18, 2026

08:00 PM

Arsenal Sarandi vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Jul 18, 2026

08:00 PM

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Deportivo Laferrere vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Liniers vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Real Pilar vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs Comunicaciones

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Villa Dalmine vs Defensores Unidos

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Jul 18, 2026

08:00 PM

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

Argentino Quilmes vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

Jul 25, 2026

08:00 PM

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Jul 25, 2026

08:00 PM

Comunicaciones vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

Defensores Unidos vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Jul 25, 2026

08:00 PM

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

Armenia Stadium, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

Hugo Moyano, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

Dock Sud vs Liniers

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Jul 25, 2026

08:00 PM

Flandria vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Jul 25, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs Sportivo Italiano

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Jul 25, 2026

08:00 PM

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Aug 01, 2026

08:00 PM

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Aug 01, 2026

08:00 PM

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Liniers vs Comunicaciones

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Real Pilar vs Defensores Unidos

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Talleres Remedios vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs Argentino Quilmes

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Villa Dalmine vs Flandria

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Aug 01, 2026

08:00 PM

Villa San Carlos vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

Argentino Quilmes vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

Aug 08, 2026

08:00 PM

Brown DE Adrogue vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Aug 08, 2026

08:00 PM

Comunicaciones vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

Defensores Unidos vs Liniers

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Aug 08, 2026

08:00 PM

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

Deportivo Armenio vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

Dock Sud vs San Martín Burzaco

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

Flandria vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Aug 08, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs Deportivo Camioneros

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Aug 08, 2026

08:00 PM

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Aug 08, 2026

08:00 PM

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Argentino de Merlo vs Ituzaingó

Primera B Metropolitana

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Aug 15, 2026

08:00 PM

Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda

Aug 15, 2026

08:00 PM

Hugo Moyano, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Excursionistas Stadium, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Liniers vs Argentino Quilmes

Primera B Metropolitana

Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Real Pilar vs Flandria

Primera B Metropolitana

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Sportivo Italiano vs Dock Sud

Primera B Metropolitana

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

UAI Urquiza vs Deportivo Armenio

Primera B Metropolitana

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Villa Dalmine vs Brown DE Adrogue

Primera B Metropolitana

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Aug 15, 2026

08:00 PM

Genacio Salice Stadium, Buenos Aires

Aug 22, 2026

08:00 PM

Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo

Aug 22, 2026

08:00 PM

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

Aug 22, 2026

08:00 PM

Brown DE Adrogue vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue

Aug 22, 2026

08:00 PM

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

Aug 22, 2026

08:00 PM

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Aug 22, 2026

08:00 PM

Deportivo Armenio vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

Aug 22, 2026

08:00 PM

Dock Sud vs Deportivo Camioneros

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Aug 22, 2026

08:00 PM

Flandria vs Liniers

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

Aug 22, 2026

08:00 PM

Ituzaingó vs Deportivo Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

Aug 22, 2026

08:00 PM

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Aug 22, 2026

08:00 PM

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Primera B Metropolitana Team List