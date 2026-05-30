Primera B Metropolitana Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
05:30 PM
Comunicaciones vs Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
May 30, 2026
05:30 PM
Dock Sud vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
May 30, 2026
06:30 PM
Real Pilar vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
May 30, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
May 30, 2026
10:00 PM
Deportivo Merlo vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
May 31, 2026
03:30 PM
Liniers vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
May 31, 2026
05:30 PM
Deportivo Camioneros vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
May 31, 2026
05:30 PM
Sportivo Italiano vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
May 31, 2026
06:30 PM
Defensores Unidos vs Flandria
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
May 31, 2026
06:30 PM
Villa San Carlos vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Genacio Salice Stadium, Buenos Aires
May 31, 2026
10:00 PM
San Martín Burzaco vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
Jun 06, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Jun 06, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Jun 06, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Jun 06, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Jun 06, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Jun 06, 2026
08:00 PM
Flandria vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Jun 06, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Jun 06, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Jun 06, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Jun 06, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs Liniers
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Jun 06, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Jun 13, 2026
08:00 PM
Comunicaciones vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Defensores Unidos vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
Jun 13, 2026
08:00 PM
Deportivo Merlo vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Deportivo Camioneros vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Dock Sud vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Flandria vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Jun 13, 2026
08:00 PM
Liniers vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
San Martín Burzaco vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Sportivo Italiano vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
Jun 13, 2026
08:00 PM
Villa San Carlos vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Genacio Salice Stadium, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Jun 20, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Jun 20, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Jun 20, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Flandria
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs Liniers
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Jun 20, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
Real Pilar vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Jun 20, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Jun 27, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Jun 27, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Flandria
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Jun 27, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Liniers vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Real Pilar vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Jun 27, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Jul 04, 2026
08:00 PM
Comunicaciones vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Defensores Unidos vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
Jul 04, 2026
08:00 PM
Deportivo Merlo vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Deportivo Camioneros vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Dock Sud vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Flandria vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Jul 04, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Jul 04, 2026
08:00 PM
San Martín Burzaco vs Liniers
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
Jul 04, 2026
08:00 PM
Sportivo Italiano vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Jul 11, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Jul 11, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Jul 11, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Liniers vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Real Pilar vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Flandria
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Jul 11, 2026
08:00 PM
Villa San Carlos vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Genacio Salice Stadium, Buenos Aires
Jul 14, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Jul 14, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Jul 14, 2026
08:00 PM
Comunicaciones vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
Jul 14, 2026
08:00 PM
Defensores Unidos vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
Jul 14, 2026
08:00 PM
Deportivo Merlo vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
Jul 14, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Jul 14, 2026
08:00 PM
Deportivo Camioneros vs Liniers
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Jul 14, 2026
08:00 PM
Dock Sud vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Jul 14, 2026
08:00 PM
Flandria vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Jul 14, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Jul 14, 2026
08:00 PM
Sportivo Italiano vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Jul 18, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Flandria
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Jul 18, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Liniers vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Real Pilar vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
San Martín Burzaco vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Jul 18, 2026
08:00 PM
Villa San Carlos vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Genacio Salice Stadium, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Jul 25, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Jul 25, 2026
08:00 PM
Comunicaciones vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
Defensores Unidos vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
Jul 25, 2026
08:00 PM
Deportivo Merlo vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
Deportivo Camioneros vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
Dock Sud vs Liniers
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Jul 25, 2026
08:00 PM
Flandria vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Jul 25, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Jul 25, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Aug 01, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Aug 01, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Liniers vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Real Pilar vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
San Martín Burzaco vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Sportivo Italiano vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Flandria
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Aug 01, 2026
08:00 PM
Villa San Carlos vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Genacio Salice Stadium, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Aug 08, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Aug 08, 2026
08:00 PM
Comunicaciones vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
Defensores Unidos vs Liniers
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
Aug 08, 2026
08:00 PM
Deportivo Merlo vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
Dock Sud vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
Flandria vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Aug 08, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Aug 08, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Aug 08, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Argentino de Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Ituzaingó
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Aug 15, 2026
08:00 PM
Arsenal Sarandi vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Estadio Julio Humberto Grondona, Avellaneda
Aug 15, 2026
08:00 PM
Deportivo Camioneros vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Excursionistas vs Deportivo Laferrere
Primera B Metropolitana
Excursionistas Stadium, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Liniers vs Argentino Quilmes
Primera B Metropolitana
Juan Antonio Arias Stadium, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Real Pilar vs Flandria
Primera B Metropolitana
Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
San Martín Burzaco vs Comunicaciones
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Sportivo Italiano vs Dock Sud
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
UAI Urquiza vs Deportivo Armenio
Primera B Metropolitana
Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Villa Dalmine vs Brown DE Adrogue
Primera B Metropolitana
Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires
Aug 15, 2026
08:00 PM
Villa San Carlos vs Defensores Unidos
Primera B Metropolitana
Genacio Salice Stadium, Buenos Aires
Aug 22, 2026
08:00 PM
Argentino de Merlo vs Arsenal Sarandi
Primera B Metropolitana
Estadio Juan Carlos Brieva, Merlo
Aug 22, 2026
08:00 PM
Argentino Quilmes vs Villa San Carlos
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
Aug 22, 2026
08:00 PM
Brown DE Adrogue vs UAI Urquiza
Primera B Metropolitana
Estadio Lorenzo Arandilla, Adrogue
Aug 22, 2026
08:00 PM
Comunicaciones vs Sportivo Italiano
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
Aug 22, 2026
08:00 PM
Defensores Unidos vs San Martín Burzaco
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
Aug 22, 2026
08:00 PM
Deportivo Armenio vs Real Pilar
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
Aug 22, 2026
08:00 PM
Dock Sud vs Deportivo Camioneros
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
Aug 22, 2026
08:00 PM
Flandria vs Liniers
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
Aug 22, 2026
08:00 PM
Ituzaingó vs Deportivo Merlo
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
Aug 22, 2026
08:00 PM
Deportivo Laferrere vs Villa Dalmine
Primera B Metropolitana
Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires
Aug 22, 2026
08:00 PM
Talleres Remedios vs Excursionistas
Primera B Metropolitana
Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires