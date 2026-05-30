Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Estadio de Talleres de Remedios de Escalada, Buenos Aires

Municipal de Pilar-Carlos Barraza, Buenos Aires

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

Monumental de Villa Lynch, Buenos Aires

Estadio El Coliseo de Mitre y Puccini, Buenos Aires

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

Ciudad de Laferrere Stadium, Buenos Aires

Talleres Remedios vs Excursionistas Primera B Metropolitana