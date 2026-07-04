Argentino Quilmes vs Talleres Remedios
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
ARG
0
TAL
0
NS
Matches not found
Primera B Metropolitana
Barranca Quilmena stadium, Quilmes
ARG
0
TAL
0
NS
Primera B Metropolitana
Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires
COM
0
ARS
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate
UNI
0
MER
0
NS
Primera B Metropolitana
Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires
MER
0
DAL
0
NS
Primera B Metropolitana
Armenia Stadium, Buenos Aires
DEP
0
BRO
0
NS
Primera B Metropolitana
Hugo Moyano, Buenos Aires
Deportivo Camioneros
0
UAI
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires
DOC
0
EXC
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos V, Jauregui
FLA
0
LAF
0
NS
Primera B Metropolitana
Estadio Carlos Sacaan
ITU
0
VIL
0
NS
Primera B Metropolitana
Francisco Boga Stadium, Buenos Aires
BUR
0
LIN
0
NS
Primera B Metropolitana
Republica de Italia Stadium, Buenos Aires
SPO
0
Real Pilar
0
NS
Arsenal Sarandi
Villa Dalmine
Excursionistas
Talleres Remedios
Comunicaciones
Deportivo Camioneros
Sportivo Italiano
Deportivo Merlo
San Martín Burzaco
Dock Sud
Real Pilar
Deportivo Laferrere
Argentino de Merlo
Deportivo Armenio
Flandria
Liniers
Argentino Quilmes
Defensores Unidos
Brown DE Adrogue
Villa San Carlos
UAI Urquiza
Ituzaingó