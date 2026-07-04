Live Football (Soccer) Score of Primera B Metropolitana 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Upcoming

UpcomingArgentino Quilmes vs Talleres Remedios

Argentino Quilmes vs Talleres Remedios

Primera B Metropolitana

Barranca Quilmena stadium, Quilmes

ARG

ARG

0

TAL

TAL

0

NS

UpcomingComunicaciones vs Arsenal Sarandi

Comunicaciones vs Arsenal Sarandi

Primera B Metropolitana

Alfredo Ramos stadium, Buenos Aires

COM

COM

0

ARS

ARS

0

NS

UpcomingDefensores Unidos vs Argentino de Merlo

Defensores Unidos vs Argentino de Merlo

Primera B Metropolitana

Estadio Gigante de Villa Fox, Zarate

UNI

UNI

0

MER

MER

0

NS

UpcomingDeportivo Merlo vs Villa Dalmine

Deportivo Merlo vs Villa Dalmine

Primera B Metropolitana

Jose Manuel Moreno Stadium, Buenos Aires

MER

MER

0

DAL

DAL

0

NS

UpcomingDeportivo Armenio vs Brown DE Adrogue

Deportivo Armenio vs Brown DE Adrogue

Primera B Metropolitana

Armenia Stadium, Buenos Aires

DEP

DEP

0

BRO

BRO

0

NS

UpcomingDeportivo Camioneros vs UAI Urquiza

Deportivo Camioneros vs UAI Urquiza

Primera B Metropolitana

Hugo Moyano, Buenos Aires

Deportivo Camioneros

Deportivo Camioneros

0

UAI

UAI

0

NS

UpcomingDock Sud vs Excursionistas

Dock Sud vs Excursionistas

Primera B Metropolitana

Estadio de los Inmigrantes, Buenos Aires

DOC

DOC

0

EXC

EXC

0

NS

UpcomingFlandria vs Deportivo Laferrere

Flandria vs Deportivo Laferrere

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos V, Jauregui

FLA

FLA

0

LAF

LAF

0

NS

UpcomingItuzaingó vs Villa San Carlos

Ituzaingó vs Villa San Carlos

Primera B Metropolitana

Estadio Carlos Sacaan

ITU

ITU

0

VIL

VIL

0

NS

UpcomingSan Martín Burzaco vs Liniers

San Martín Burzaco vs Liniers

Primera B Metropolitana

Francisco Boga Stadium, Buenos Aires

BUR

BUR

0

LIN

LIN

0

NS

UpcomingSportivo Italiano vs Real Pilar

Sportivo Italiano vs Real Pilar

Primera B Metropolitana

Republica de Italia Stadium, Buenos Aires

SPO

SPO

0

Real Pilar

Real Pilar

0

NS

TomorrowYesterday

Primera B Metropolitana Team List

image

Arsenal Sarandi

image

Villa Dalmine

image

Excursionistas

image

Talleres Remedios

image

Comunicaciones

image

Deportivo Camioneros

image

Sportivo Italiano

image

Deportivo Merlo

image

San Martín Burzaco

image

Dock Sud

image

Real Pilar

image

Deportivo Laferrere

image

Argentino de Merlo

image

Deportivo Armenio

image

Flandria

image

Liniers

image

Argentino Quilmes

image

Defensores Unidos

image

Brown DE Adrogue

image

Villa San Carlos

image

UAI Urquiza

image

Ituzaingó