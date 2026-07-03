Yesterday Primera D Football Matches
Matches not found
Primera D Team List
Defensores de Cambaceres
Centro Español
El Porvenir
Deportivo Muñiz
Juventud Unida
Central Ballester
Mercedes
Argentino Rosario
Deportivo Paraguayo
Sportivo Barracas
Lugano
Primera D Stadiums
Estadio José María Moraños
La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Ciudad de Caseros
Caseros, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio José María Olaeta
Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina
Estadio 12 de Octubre
Ensenada, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Ricardo Puga
General Rodríguez, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Juan Antonio Arias
La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio República de Italia
La Matanza, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Liga Mercedes
Mercedes, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Estadio Gildo Francisco Ghersinich
Gerli, Provincia de Buenos Aires, Argentina