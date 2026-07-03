Yesterday Non League Premier - Northern Football Matches
Matches not found
Non League Premier - Northern Team List
Hednesford Town
Hebburn Town
United of Manchester
Leek Town
Rylands
Stockton Town
Cleethorpes Town
Gainsborough Trinity
Bamber Bridge
Lancaster City
Ilkeston Town
Ashton United
Guiseley AFC
Warrington Town
Whitby Town
Morpeth Town
Rushall Olympic
Hyde United
Stocksbridge Park Steels
Prescot Cables
Workington
Non League Premier - Northern Stadiums
Bracken Moor
Stocksbridge, South Yorkshire, England
Broadhurst Park
Manchester, England
F. Ball Community Stadium
Leek, Staffordshire, England
Sir Tom Finney Stadium
Preston, Lancashire, England
Kal Group Stadium
Gainsborough, Lincolnshire, England
The Map Group UK Stadium
Stockton-on-Tees, England
New Manor Ground
Ilkeston, Derbyshire, England
The myenergi Stadium
Grimsby, Lincolnshire, England
Craik Park
Morpeth, Northumberland, England
Dales Lane
Walsall, West Midlands, England
The Auto Safety Centre Stadium
Prescot, Merseyside, England
Towbar Express Stadium at the Turnbull Ground
Whitby, North Yorkshire, England
Keys Park
Hednesford, Staffordshire, England
Project Solar UK Stadium
Hyde, Cheshire, England
Hurst Cross
Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, England
Nethermoor Park
Guiseley, West Yorkshire, England
The Energy Check Sports Ground
Hebburn, Tyne and Wear, England
The Hive Arena
Warrington, Cheshire, England
Borough Park
Workington, Cumbria, England
Giant Axe Stadium
Lancaster, Lancashire, England
Cal.Delivery Stadium
Latchford, Warrington, England