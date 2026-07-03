Upcoming Football (Soccer) Matches of Non League Premier - Northern 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Non League Premier - Northern Team List

image

Hednesford Town

image

Hebburn Town

image

United of Manchester

image

Leek Town

image

Rylands

image

Stockton Town

image

Cleethorpes Town

image

Gainsborough Trinity

image

Bamber Bridge

image

Lancaster City

image

Ilkeston Town

image

Ashton United

image

Guiseley AFC

image

Warrington Town

image

Whitby Town

image

Morpeth Town

image

Rushall Olympic

image

Hyde United

image

Stocksbridge Park Steels

image

Prescot Cables

image

Workington

Non League Premier - Northern Stadiums

image

Bracken Moor

Stocksbridge, South Yorkshire, England

image

Broadhurst Park

Manchester, England

image

F. Ball Community Stadium

Leek, Staffordshire, England

image

Sir Tom Finney Stadium

Preston, Lancashire, England

image

Kal Group Stadium

Gainsborough, Lincolnshire, England

image

The Map Group UK Stadium

Stockton-on-Tees, England

image

New Manor Ground

Ilkeston, Derbyshire, England

image

The myenergi Stadium

Grimsby, Lincolnshire, England

image

Craik Park

Morpeth, Northumberland, England

image

Dales Lane

Walsall, West Midlands, England

image

The Auto Safety Centre Stadium

Prescot, Merseyside, England

image

Towbar Express Stadium at the Turnbull Ground

Whitby, North Yorkshire, England

image

Keys Park

Hednesford, Staffordshire, England

image

Project Solar UK Stadium

Hyde, Cheshire, England

image

Hurst Cross

Ashton-under-Lyne, Greater Manchester, England

image

Nethermoor Park

Guiseley, West Yorkshire, England

image

The Energy Check Sports Ground

Hebburn, Tyne and Wear, England

image

The Hive Arena

Warrington, Cheshire, England

image

Borough Park

Workington, Cumbria, England

image

Giant Axe Stadium

Lancaster, Lancashire, England

image

Cal.Delivery Stadium

Latchford, Warrington, England