Yesterday 3. Liga Football Matches
Matches not found
3. Liga Team List
VfL Osnabrück
Rot-Weiß Essen
Energie Cottbus
MSV Duisburg
Alemannia Aachen
Verl
Hansa Rostock
TSV 1860 München
SV Wehen
FC Viktoria Köln
SSV Jahn Regensburg
Waldhof Mannheim
FC Ingolstadt 04
Stuttgart II
Hoffenheim II
FC Saarbrücken
Havelse
SSV ULM 1846
Erzgebirge AUE
FC Schweinfurt 05
3. Liga Stadiums
Sportpark Höhenberg
Köln, Germany
Carl-Benz-Stadion
Mannheim, Germany
SPORTCLUB Arena
Verl, Germany
Heinz von Heiden-Arena
Hannover, Germany
Bremer Brücke
Osnabrück, Germany
BRITA-Arena
Wiesbaden, Germany
Ostseestadion
Rostock, Germany
Schauinsland-Reisen-Arena
Duisburg, Germany
Dietmar-Hopp-Stadion
Sinsheim, Germany
WIRmachenDRUCK Arena
Aspach, Germany
Jahnstadion Regensburg
Regensburg, Germany
Eilenriedestadion
Hannover, Germany
Stadion an der Hafenstraße
Essen, Germany
PreZero Arena
Sinsheim, Germany
LEAG Energie Stadion
Cottbus, Germany
Wilhelm-Langrehr-Stadion
Garbsen, Germany
Willy-Sachs-Stadion
Schweinfurt, Germany
Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße
München, Germany
Erzgebirgsstadion
Aue, Germany
Stadion Ludwigspark
Saarbrücken, Germany
Audi-Sportpark
Ingolstadt, Germany
Donaustadion
Ulm, Germany