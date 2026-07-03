Football (Soccer) Scores and Results of 3. Liga 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

3. Liga Team List

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VfL Osnabrück

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Rot-Weiß Essen

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Energie Cottbus

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MSV Duisburg

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Alemannia Aachen

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Verl

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Hansa Rostock

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TSV 1860 München

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SV Wehen

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FC Viktoria Köln

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SSV Jahn Regensburg

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Waldhof Mannheim

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FC Ingolstadt 04

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Stuttgart II

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Hoffenheim II

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FC Saarbrücken

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Havelse

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SSV ULM 1846

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Erzgebirge AUE

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FC Schweinfurt 05

3. Liga Stadiums

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Sportpark Höhenberg

Köln, Germany

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Carl-Benz-Stadion

Mannheim, Germany

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SPORTCLUB Arena

Verl, Germany

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Heinz von Heiden-Arena

Hannover, Germany

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Bremer Brücke

Osnabrück, Germany

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BRITA-Arena

Wiesbaden, Germany

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Ostseestadion

Rostock, Germany

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Schauinsland-Reisen-Arena

Duisburg, Germany

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Dietmar-Hopp-Stadion

Sinsheim, Germany

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WIRmachenDRUCK Arena

Aspach, Germany

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Jahnstadion Regensburg

Regensburg, Germany

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Eilenriedestadion

Hannover, Germany

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Stadion an der Hafenstraße

Essen, Germany

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PreZero Arena

Sinsheim, Germany

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LEAG Energie Stadion

Cottbus, Germany

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Wilhelm-Langrehr-Stadion

Garbsen, Germany

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Willy-Sachs-Stadion

Schweinfurt, Germany

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Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße

München, Germany

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Erzgebirgsstadion

Aue, Germany

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Stadion Ludwigspark

Saarbrücken, Germany

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Audi-Sportpark

Ingolstadt, Germany

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Donaustadion

Ulm, Germany