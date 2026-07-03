Yesterday DFB Junioren Pokal Football Matches

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Matches not found

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DFB Junioren Pokal Team List

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Stuttgart U19

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Wolfsburg U19

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Bochum U19

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Borussia M'bach U19

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Eintracht Frankf U19

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Ingolstadt U19

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Köln U19

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Arminia Bielefeld U19

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Borussia Dortmund U19

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Eintracht Braunsch U19

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Energie Cottbus U19

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Heidenheim U19

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Hoffenheim U19

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Kaiserslautern U19

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RB Leipzig U19

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Stuttgarter K'rs U19

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Augsburg U19

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Bayer Leverkusen U19

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Darmstadt 98 U19

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Hansa Rostock U19

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Hertha BSC U19

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Holstein Kiel U19

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Mainz 05 U19

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Nürnberg U19

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Paderborn U19

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St. Pauli U19

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Wehen Wiesbaden U19

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1860 München U19

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Alemannia Aachen U19

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AOBHH U19

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BAK 07 U19

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Bayern München U19

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Biebrich 02 U19

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Blumenthaler SV U19

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Bonner SC U19

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Borgfeld

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Carl Zeiss Jena U19

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Chemnitzer FC U19

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Dynamo Dresden U19

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Elversberg U19

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FC 08 Villingen

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Freiburg U19

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FSV Frankfurt U19

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Großbardorf

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Hamburger SV U19

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Hannover 96 U19

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Hertha Zehlendorf U19

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Hombrucher SV U19

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Koblenz U19

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MSV Duisburg U19

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Reutlingen U19

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Rot-Weiss Essen U19

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Schalke 04 U19

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Union Berlin U19

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Unterhaching U19

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Waldhof Mannheim U19

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Werder Bremen U19

DFB Junioren Pokal Stadiums

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Rudolf Dychehoff Sportanlage

Wiesbaden, Germany

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Stadion am Bruchweg

Mainz, Germany

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Rasenplatz 1 VfB Stuttgart

Stuttgart, Germany

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Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1

Leipzig, Germany

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Seppl-Herberger-Stadion

Mannheim, Germany

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Parkstadion

Gelsenkirchen, Germany

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Fußballpark BVB Hohenbuschei

Dortmund, Germany

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Nidda-Sportfeld

Bad Vilbel, Germany

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AOK Stadion

Wolfsburg, Germany

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Jugendleistungszentrum Kurtekotten

Leverkusen, Germany

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Olympiapark-Amateurstadion

Berlin, Germany

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Sportplatz Am Auetal

Ahlerstedt, Germany

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Volksstadion

Rostock, Germany

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Stadion am Riederwald

Frankfurt am Main, Germany

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Sportanlage Sachsenweg

Hamburg, Germany

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Karl-Liebknecht-Stadion

Potsdam, Germany

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Stadion am Halberg

Taunusstein, Germany

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Stadion im Sportforum Chemnitz

Chemnitz, Germany

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Nachwuchszentrum VfL Bochum

Bochum, Germany

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Stadion an der Kreuzeiche

Reutlingen, Germany

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Ernst-Reuter-Sportfeld

Berlin, Germany

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Fohlenplatz

Mönchengladbach, Germany

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BZA Burgwallstadion

Bremen, Germany

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BZA Süd-Ost

Ingolstadt, Germany

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Franz-Kremer-Stadion

Köln, Germany