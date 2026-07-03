Football (Soccer) Scores and Results of DFB Junioren Pokal 2026
Matches not found
DFB Junioren Pokal Team List
Stuttgart U19
Wolfsburg U19
Bochum U19
Borussia M'bach U19
Eintracht Frankf U19
Ingolstadt U19
Köln U19
Arminia Bielefeld U19
Borussia Dortmund U19
Eintracht Braunsch U19
Energie Cottbus U19
Heidenheim U19
Hoffenheim U19
Kaiserslautern U19
RB Leipzig U19
Stuttgarter K'rs U19
Augsburg U19
Bayer Leverkusen U19
Darmstadt 98 U19
Hansa Rostock U19
Hertha BSC U19
Holstein Kiel U19
Mainz 05 U19
Nürnberg U19
Paderborn U19
St. Pauli U19
Wehen Wiesbaden U19
1860 München U19
Alemannia Aachen U19
AOBHH U19
BAK 07 U19
Bayern München U19
Biebrich 02 U19
Blumenthaler SV U19
Bonner SC U19
Borgfeld
Carl Zeiss Jena U19
Chemnitzer FC U19
Dynamo Dresden U19
Elversberg U19
FC 08 Villingen
Freiburg U19
FSV Frankfurt U19
Großbardorf
Hamburger SV U19
Hannover 96 U19
Hertha Zehlendorf U19
Hombrucher SV U19
Koblenz U19
MSV Duisburg U19
Reutlingen U19
Rot-Weiss Essen U19
Schalke 04 U19
Union Berlin U19
Unterhaching U19
Waldhof Mannheim U19
Werder Bremen U19
DFB Junioren Pokal Stadiums
Rudolf Dychehoff Sportanlage
Wiesbaden, Germany
Stadion am Bruchweg
Mainz, Germany
Rasenplatz 1 VfB Stuttgart
Stuttgart, Germany
Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1
Leipzig, Germany
Seppl-Herberger-Stadion
Mannheim, Germany
Parkstadion
Gelsenkirchen, Germany
Fußballpark BVB Hohenbuschei
Dortmund, Germany
Nidda-Sportfeld
Bad Vilbel, Germany
AOK Stadion
Wolfsburg, Germany
Jugendleistungszentrum Kurtekotten
Leverkusen, Germany
Olympiapark-Amateurstadion
Berlin, Germany
Sportplatz Am Auetal
Ahlerstedt, Germany
Volksstadion
Rostock, Germany
Stadion am Riederwald
Frankfurt am Main, Germany
Sportanlage Sachsenweg
Hamburg, Germany
Karl-Liebknecht-Stadion
Potsdam, Germany
Stadion am Halberg
Taunusstein, Germany
Stadion im Sportforum Chemnitz
Chemnitz, Germany
Nachwuchszentrum VfL Bochum
Bochum, Germany
Stadion an der Kreuzeiche
Reutlingen, Germany
Ernst-Reuter-Sportfeld
Berlin, Germany
Fohlenplatz
Mönchengladbach, Germany
BZA Burgwallstadion
Bremen, Germany
BZA Süd-Ost
Ingolstadt, Germany
Franz-Kremer-Stadion
Köln, Germany