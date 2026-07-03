Tomorrow DFB Pokal - Women Football Matches
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Matches not found
DFB Pokal - Women Team List
Bayern Munich W
VfL Wolfsburg W
Carl Zeiss Jena W
Eintracht Frankfurt W
Ingolstadt W
SC Sand W
SGS Essen W
Bayer Leverkusen W
Hamburger SV W
Andernach W
FC Koln W
Magdeburg W
Meppen W
Montabaur W
RB Leipzig W
Turbine Potsdam W
Union Berlin W
Viktoria Berlin W
Werder Bremen W
Elversberg W
Fortuna Köln W
1899 Hoffenheim W
Bochum W
Buntentor W
Gütersloh W
Holstein Kiel W
Karlsruher SC W
Mainz 05 W
Nürnberg W
Saalfeld Titans
SC Freiburg W
Siegelbach W
Warbeyen W
DFB Pokal - Women Stadiums
Karl-Liebknecht-Stadion
Potsdam, Germany
Dietmar-Hopp-Stadion
Sinsheim, Germany
Volksparkstadion
Hamburg, Germany
Ernst-Abbe-Sportfeld
Jena, Germany
AOK Stadion
Wolfsburg, Germany
Hänsch-Arena
Meppen, Germany