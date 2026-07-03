Yesterday DFB Pokal - Women Football Matches

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DFB Pokal - Women Team List

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Bayern Munich W

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VfL Wolfsburg W

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Carl Zeiss Jena W

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Eintracht Frankfurt W

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Ingolstadt W

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SC Sand W

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SGS Essen W

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Bayer Leverkusen W

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Hamburger SV W

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Andernach W

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FC Koln W

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Magdeburg W

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Meppen W

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Montabaur W

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RB Leipzig W

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Turbine Potsdam W

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Union Berlin W

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Viktoria Berlin W

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Werder Bremen W

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Elversberg W

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Fortuna Köln W

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1899 Hoffenheim W

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Bochum W

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Buntentor W

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Gütersloh W

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Holstein Kiel W

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Karlsruher SC W

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Mainz 05 W

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Nürnberg W

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Saalfeld Titans

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SC Freiburg W

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Siegelbach W

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Warbeyen W

DFB Pokal - Women Stadiums

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Karl-Liebknecht-Stadion

Potsdam, Germany

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Dietmar-Hopp-Stadion

Sinsheim, Germany

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Volksparkstadion

Hamburg, Germany

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Ernst-Abbe-Sportfeld

Jena, Germany

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AOK Stadion

Wolfsburg, Germany

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Hänsch-Arena

Meppen, Germany