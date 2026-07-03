Tomorrow Oberliga - Hessen Football Matches
Matches not found
Oberliga - Hessen Team List
Eintracht Frankfurt II
Eddersheim
FC Gießen
Eintracht Stadtallendorf
Friedberg
Baunatal
TuBa Pohlheim
1960 Hanau
Hünfelder SV
Vfb Marburg
Hummetroth
Rot-Weiß Walldorf
Kassel
Fernwald
Waldgirmes
Weidenhausen
Hanau 93
Oberliga - Hessen Stadiums
Stadion in den Lahnauen
Lahnau, Germany
Sportplatz Steinbach
Fernwald, Germany
Kunstrasenplatz 2 Stadtallendorf
Stadtallendorf, Germany
Sportplatz an der Kastanienallee
Hanau, Germany
Sportplatz Chattenloh
Meißner, Germany
Rasenplatz Friedberg
Hessen, Germany
Spielplatz Jahnstraße KS-Unterneustadt
Kassel, Germany
Erbacher Sportpark
Erbach im Odenwald, Germany
Herbert-Dröse-Stadion
Hanau, Germany
Sportplatz an der Staustufe
Hattersheim, Germany
Ahorn Camp Sportpark
Dreieich, Germany
Parkstadion
Baunatal, Germany
Rasenplatz Hünfeld
Hünfeld, Germany
Waldstadion Gießen
Gießen, Germany
Rasenplatz Pohlheim-Holzheim
Pohlheim, Germany
Stadion an der Gisselberger Straße
Marburg, Germany