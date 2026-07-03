Tomorrow Oberliga - Nordost-Süd Football Matches

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Matches not found

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Oberliga - Nordost-Süd Team List

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RSV Eintracht

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SC Freital

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Plauen

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Germania Halberstadt

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Auerbach

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VfL Halle

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Budissa Bautzen

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Krieschow

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Empor Glauchau

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Union Sandersdorf

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Einheit Wernigerode

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Einheit Rudolstadt

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FC Lok Stendal

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FC Grimma

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Bischofswerdaer FV

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Heiligenstadt

Oberliga - Nordost-Süd Stadiums

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Sportplatz Mannsbergstraße

Wernigerode, Germany

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Stadion am Hölzchen

Stendal, Germany

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Arena zur Vogtlandweide

Auerbach, Germany

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Friedensstadion

Halberstadt, Germany

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Sportpark Krieschow

Kolkwitz, Germany

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Stadtisches Stadion im Heinepark

Rudolstadt, Germany

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Sport- und Freizeitzentrum Sandersdorf

Sandersdorf-Brehna, Germany

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Husarensportpark Grimma Hauptplatz

Grimma, Germany

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Vogtlandstadion

Plauen, Germany

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Volksbank Arena Bischofswerda

Bischofswerda, Germany

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Sportpark Meeraner

Glauchau, Germany

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Sportplatz Heinrich-Zille-Straße

Stahnsdorf, Germany

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Gesundbrunnenstadion

Heilbad Heiligenstadt, Germany

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HWG-Stadion am Zoo

Saale, Germany

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Stadion Müllerwiese

Bautzen, Germany

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WGF-Arena Stadion des Friedens

Freital, Germany