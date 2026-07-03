Live Football (Soccer) Score of Oberliga - Schleswig-Holstein 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Today Matches

Matches not found

Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Oberliga - Schleswig-Holstein Team List

image

Todesfelde

image

Holstein Kiel II

image

Kilia Kiel

image

VfR Neumünster

image

SV Eichede

image

Heider SV

image

Union Neumünster

image

Phönix L. II

image

Kaltenkirchen

image

Nordmark Satrup

image

Oldenburger SV

image

Rotenhof

image

Hohenwestedt

image

Eutiner SV

image

Inter Türkspor Kiel

image

Preußen Reinfeld

Oberliga - Schleswig-Holstein Stadiums

image

Sportanlage Stettiner Straße

Neumünster, Germany

image

Grümmi-Arena

Neumünster, Germany

image

JODA Sportpark

Todesfelde, Germany

image

Hans-Mohr-Sportplatz

Kiel, Germany

image

Hans-Peter-Storm-Stadion

Oldenburg in Holstein, Germany

image

Rasenplatz Reinfeld

Holstein, Germany

image

Ernst-Wagener-Stadion

Steinburg, Germany

image

Sportplatz Wilhelmshöh

Hohenwestedt, Germany

image

Kilia-Platz

Kiel, Germany

image

Rasenplatz Rotenhof

Rendsburg, Germany

image

Sportanlage Waldeck

Eutin, Germany

image

Stadion an der Meldorfer Straße

Heide, Germany

image

A-Platz Satrup

Mittelangeln, Germany

image

Sportplatz an der Travemünder Allee

Lübeck, Germany