Yesterday Oberliga - Schleswig-Holstein Football Matches
Matches not found
Oberliga - Schleswig-Holstein Team List
Todesfelde
Holstein Kiel II
Kilia Kiel
VfR Neumünster
SV Eichede
Heider SV
Union Neumünster
Phönix L. II
Kaltenkirchen
Nordmark Satrup
Oldenburger SV
Rotenhof
Hohenwestedt
Eutiner SV
Inter Türkspor Kiel
Preußen Reinfeld
Oberliga - Schleswig-Holstein Stadiums
Sportanlage Stettiner Straße
Neumünster, Germany
Grümmi-Arena
Neumünster, Germany
JODA Sportpark
Todesfelde, Germany
Hans-Mohr-Sportplatz
Kiel, Germany
Hans-Peter-Storm-Stadion
Oldenburg in Holstein, Germany
Rasenplatz Reinfeld
Holstein, Germany
Ernst-Wagener-Stadion
Steinburg, Germany
Sportplatz Wilhelmshöh
Hohenwestedt, Germany
Kilia-Platz
Kiel, Germany
Rasenplatz Rotenhof
Rendsburg, Germany
Sportanlage Waldeck
Eutin, Germany
Stadion an der Meldorfer Straße
Heide, Germany
A-Platz Satrup
Mittelangeln, Germany
Sportplatz an der Travemünder Allee
Lübeck, Germany