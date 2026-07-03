Live Football (Soccer) Score of Regionalliga - SudWest 2026

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Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Regionalliga - SudWest Team List

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SG Sonnenhof Grossaspach

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FSV Frankfurt

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SGV Freiberg

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Stuttgarter Kickers

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TSV Steinbach

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FC 08 Homburg

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FSV Mainz 05 II

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Hessen Kassel

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SV Sandhausen

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Barockstadt Fulda-Lehn.

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Eintracht Trier

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FC Astoria Walldorf

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Freiburg II

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Kickers Offenbach

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Schott Mainz

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Balingen

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Bayern Alzenau

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Bahlinger SC

Regionalliga - SudWest Stadiums

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GP Stadion am Hardtwald

Sandhausen, Germany

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Dietmar-Hopp-Sportpark

Walldorf, Germany

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Sportpark Johannisau

Fulda, Germany

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Stadion am Bruchweg

Mainz, Germany

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SIBRE Sportzentrum Haarwasen Haiger

Haiger, Germany

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WIRmachenDRUCK Arena

Aspach, Germany

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Auestadion

Kassel, Germany

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BIZERBA-Arena

Balingen, Germany

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Moselstadion

Trier, Germany

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PSD Bank Arena

Frankfurt am Main, Germany

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Sparda-Bank-Hessen-Stadion

Offenbach, Germany

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Waldstadion Homburg

Homburg, Germany

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Dreisamstadion

Freiburg im Breisgau, Germany

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Städtisches Stadion im Sportzentrum am Prischoß

Alzenau, Germany

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BZA Waldau

Stuttgart, Germany

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Wasen-Stadion

Freiberg, Germany

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Kaiserstuhlstadion

Bahlingen, Germany

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GAZİ-Stadion auf der Waldau

Stuttgart, Germany