Football (Soccer) Scores and Results of Regionalliga - SudWest 2026
Matches not found
Regionalliga - SudWest Team List
SG Sonnenhof Grossaspach
FSV Frankfurt
SGV Freiberg
Stuttgarter Kickers
TSV Steinbach
FC 08 Homburg
FSV Mainz 05 II
Hessen Kassel
SV Sandhausen
Barockstadt Fulda-Lehn.
Eintracht Trier
FC Astoria Walldorf
Freiburg II
Kickers Offenbach
Schott Mainz
Balingen
Bayern Alzenau
Bahlinger SC
Regionalliga - SudWest Stadiums
GP Stadion am Hardtwald
Sandhausen, Germany
Dietmar-Hopp-Sportpark
Walldorf, Germany
Sportpark Johannisau
Fulda, Germany
Stadion am Bruchweg
Mainz, Germany
SIBRE Sportzentrum Haarwasen Haiger
Haiger, Germany
WIRmachenDRUCK Arena
Aspach, Germany
Auestadion
Kassel, Germany
BIZERBA-Arena
Balingen, Germany
Moselstadion
Trier, Germany
PSD Bank Arena
Frankfurt am Main, Germany
Sparda-Bank-Hessen-Stadion
Offenbach, Germany
Waldstadion Homburg
Homburg, Germany
Dreisamstadion
Freiburg im Breisgau, Germany
Städtisches Stadion im Sportzentrum am Prischoß
Alzenau, Germany
BZA Waldau
Stuttgart, Germany
Wasen-Stadion
Freiberg, Germany
Kaiserstuhlstadion
Bahlingen, Germany
GAZİ-Stadion auf der Waldau
Stuttgart, Germany