Live Football (Soccer) Score of U19 Bundesliga 2026
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U19 Bundesliga Team List
Wolfsburg U19
Köln U19
Hertha BSC U19
Hoffenheim U19
RB Leipzig U19
Bochum U19
Mainz 05 U19
Union Berlin U19
Fortuna Düsseldorf U19
Schalke 04 U19
Borussia Dortmund U19
Wehen Wiesbaden U19
Energie Cottbus U19
Borussia M'bach U19
Ingolstadt U19
Hannover 96 U19
Heidenheim U19
Kaiserslautern U19
Bayern München U19
Hamburger SV U19
Preußen Münster U19
St. Pauli U19
Paderborn U19
RW Oberhausen U19
Bayer Leverkusen U19
Chemnitzer FC U19
Magdeburg U19
Viktoria Köln U19
Carl Zeiss Jena U19
Greuther Fürth U19
Nürnberg U19
Stuttgart U19
1860 München U19
Arminia Bielefeld U19
Freiburg U19
Eintracht Frankf U19
Meppen U19
Augsburg U19
Sandhausen U19
MSV Duisburg U19
Ulm U19
Havelse U19
Rot-Weiss Essen U19
Holstein Kiel U19
Viktoria Berlin U19
BAK 07 U19
Alemannia Aachen U19
Dynamo Dresden U19
Hallescher FC U19
Babelsberg U19
Werder Bremen U19
Hansa Rostock U19
Karlsruher SC U19
Darmstadt 98 U19
Stuttgarter K'rs U19
Erzgebirge Aue U19
Jahn Regensburg U19
Unterhaching U19
Eintracht Braunsch U19
FSV Frankfurt U19
Saarbrücken U19
SGV Freiberg Fussball U19
Hombrucher SV U19
Kickers Offenbach U19
Fortuna Köln U19
Blumenthaler SV U19
Schott Mainz U19
Rot-Weiß Walldorf U19
Elversberg U19
FK Pirmasens U19
Osnabrück U19
Rot-Weiß Erfurt U19
SC Borea Dresden U19
Wacker Burghausen U19
Lübeck U19
SG Unterrath U19
U19 Bundesliga Stadiums
Paul-Renz-Sportanlage
Augsburg, Germany
Sportpark Rote Teufel Platz 7
Mehlingen, Germany
Ernst-Abbe-Sportfeld Platz 3
Jena, Germany
Stadion Wallbacherstraße
Idstein, Germany
Möslestadion
Freiburg im Breisgau, Germany
Platz 2 MCDD-Arena
Magdeburg, Germany
Stadion am Bruchweg
Mainz, Germany
Rasenplatz 1 VfB Stuttgart
Stuttgart, Germany
Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1
Leipzig, Germany
Weserstadion Platz 12
Bremen, Germany
Bezirkssportanlage Mitte II Rasenplatz
Essen, Germany
Poststadion
Berlin, Germany
Sportpark Illoshöhe
Osnabrück, Germany
Sportpark Berg Fidel Platz 1
Münster, Germany
Parkstadion
Gelsenkirchen, Germany
Dietmar-Hopp-Stadion
Sinsheim, Germany
Rasenplatz Bornheim
Frankfurt am Main, Germany
Fußballpark BVB Hohenbuschei
Dortmund, Germany
Sportpark Kennel
Braunschweig, Germany
FC Sportfeld
Saarbrücken, Germany
AOK Stadion
Wolfsburg, Germany
Nebenplatz Hänsch-Arena
Meppen, Germany
FC Bayern Campus Platz 1
München, Germany
Böllhoff Stadion
Bielefeld, Germany
Sportzentrum Cyriaksgebreite
Erfurt, Germany
BZA Westender Straße
Duisburg, Germany
Jugendleistungszentrum Kurtekotten
Leverkusen, Germany
Olympiapark-Amateurstadion
Berlin, Germany
Ellenfeldstadion
Neunkirchen, Germany
Volksstadion
Rostock, Germany
Eilenriedestadion
Hannover, Germany
Trainingsgelände TSV 1860 - Platz 5
München, Germany
Allianzstadion
Berlin, Germany
Stadion am Riederwald
Frankfurt am Main, Germany
Paul-Janes-Stadion
Düsseldorf, Germany
Max-Morlock-Platz im Sportpark Valznerweiher
Nürnberg, Germany
Sportpark am Kaulbachweg
Regensburg, Germany
Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum Platz 4
Paderborn, Germany
Sportplatz ESV Aachen
Aachen, Germany
Walter-Reinhard-Stadion
Sandhausen, Germany
Ulrich-Haberland-Stadion
Leverkusen, Germany
Aggerstadion
Troisdorf, Germany
Walter-Birkhold-Jugendstadion
Heidenheim an der Brenz, Germany
Stadion An der Wuhlheide
Berlin, Germany
Stadion am Halberg
Taunusstein, Germany
Sportpark Ostra Nachwuchs Akademie Dynamo Platz 15
Dresden, Germany
Sportanlage Königskinderweg
Hamburg, Germany
Stadion im Sportforum Chemnitz
Chemnitz, Germany
Nachwuchszentrum VfL Bochum
Bochum, Germany
Waldstadion Hauptplatz A
Meppen, Germany
Stadion an der Lipezker Straße
Cottbus, Germany
Otto-Schott-Sportzentrum
Mainz, Germany
Viktoria-Sportplatz
Rödermark, Germany
BZA Waldau
Stuttgart, Germany
Erzgebirgsstadion
Aue, Germany
Fohlenplatz
Mönchengladbach, Germany
Stadion Niederrhein
Oberhausen, Germany
Rasenplatz Sport- und Freizeitzentrum Aue
Aue-Bad Schlema, Germany
BZA Burgwallstadion
Bremen, Germany
Badenia Stadion
Karlsruhe, Germany
BZA Süd-Ost
Ingolstadt, Germany
Sportschule Oberhaching Platz 2
Furth, Germany
Franz-Kremer-Stadion
Köln, Germany