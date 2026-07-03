Football (Soccer) Scores and Results of U19 Bundesliga 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

U19 Bundesliga Team List

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Wolfsburg U19

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Köln U19

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Hertha BSC U19

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Hoffenheim U19

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RB Leipzig U19

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Bochum U19

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Mainz 05 U19

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Union Berlin U19

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Fortuna Düsseldorf U19

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Schalke 04 U19

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Borussia Dortmund U19

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Wehen Wiesbaden U19

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Energie Cottbus U19

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Borussia M'bach U19

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Ingolstadt U19

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Hannover 96 U19

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Heidenheim U19

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Kaiserslautern U19

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Bayern München U19

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Hamburger SV U19

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Preußen Münster U19

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St. Pauli U19

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Paderborn U19

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RW Oberhausen U19

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Bayer Leverkusen U19

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Chemnitzer FC U19

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Magdeburg U19

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Viktoria Köln U19

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Carl Zeiss Jena U19

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Greuther Fürth U19

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Nürnberg U19

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Stuttgart U19

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1860 München U19

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Arminia Bielefeld U19

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Freiburg U19

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Eintracht Frankf U19

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Meppen U19

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Augsburg U19

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Sandhausen U19

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MSV Duisburg U19

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Ulm U19

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Havelse U19

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Rot-Weiss Essen U19

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Holstein Kiel U19

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Viktoria Berlin U19

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BAK 07 U19

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Alemannia Aachen U19

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Dynamo Dresden U19

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Hallescher FC U19

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Babelsberg U19

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Werder Bremen U19

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Hansa Rostock U19

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Karlsruher SC U19

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Darmstadt 98 U19

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Stuttgarter K'rs U19

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Erzgebirge Aue U19

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Jahn Regensburg U19

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Unterhaching U19

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Eintracht Braunsch U19

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FSV Frankfurt U19

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Saarbrücken U19

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SGV Freiberg Fussball U19

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Hombrucher SV U19

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Kickers Offenbach U19

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Fortuna Köln U19

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Blumenthaler SV U19

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Schott Mainz U19

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Rot-Weiß Walldorf U19

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Elversberg U19

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FK Pirmasens U19

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Osnabrück U19

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Rot-Weiß Erfurt U19

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SC Borea Dresden U19

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Wacker Burghausen U19

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Lübeck U19

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SG Unterrath U19

U19 Bundesliga Stadiums

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Paul-Renz-Sportanlage

Augsburg, Germany

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Sportpark Rote Teufel Platz 7

Mehlingen, Germany

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Ernst-Abbe-Sportfeld Platz 3

Jena, Germany

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Stadion Wallbacherstraße

Idstein, Germany

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Möslestadion

Freiburg im Breisgau, Germany

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Platz 2 MCDD-Arena

Magdeburg, Germany

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Stadion am Bruchweg

Mainz, Germany

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Rasenplatz 1 VfB Stuttgart

Stuttgart, Germany

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Trainingszentrum RB Leipzig Platz 1

Leipzig, Germany

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Weserstadion Platz 12

Bremen, Germany

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Bezirkssportanlage Mitte II Rasenplatz

Essen, Germany

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Poststadion

Berlin, Germany

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Sportpark Illoshöhe

Osnabrück, Germany

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Sportpark Berg Fidel Platz 1

Münster, Germany

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Parkstadion

Gelsenkirchen, Germany

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Dietmar-Hopp-Stadion

Sinsheim, Germany

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Rasenplatz Bornheim

Frankfurt am Main, Germany

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Fußballpark BVB Hohenbuschei

Dortmund, Germany

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Sportpark Kennel

Braunschweig, Germany

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FC Sportfeld

Saarbrücken, Germany

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AOK Stadion

Wolfsburg, Germany

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Nebenplatz Hänsch-Arena

Meppen, Germany

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FC Bayern Campus Platz 1

München, Germany

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Böllhoff Stadion

Bielefeld, Germany

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Sportzentrum Cyriaksgebreite

Erfurt, Germany

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BZA Westender Straße

Duisburg, Germany

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Jugendleistungszentrum Kurtekotten

Leverkusen, Germany

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Olympiapark-Amateurstadion

Berlin, Germany

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Ellenfeldstadion

Neunkirchen, Germany

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Volksstadion

Rostock, Germany

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Eilenriedestadion

Hannover, Germany

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Trainingsgelände TSV 1860 - Platz 5

München, Germany

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Allianzstadion

Berlin, Germany

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Stadion am Riederwald

Frankfurt am Main, Germany

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Paul-Janes-Stadion

Düsseldorf, Germany

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Max-Morlock-Platz im Sportpark Valznerweiher

Nürnberg, Germany

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Sportpark am Kaulbachweg

Regensburg, Germany

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Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum Platz 4

Paderborn, Germany

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Sportplatz ESV Aachen

Aachen, Germany

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Walter-Reinhard-Stadion

Sandhausen, Germany

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Ulrich-Haberland-Stadion

Leverkusen, Germany

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Aggerstadion

Troisdorf, Germany

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Walter-Birkhold-Jugendstadion

Heidenheim an der Brenz, Germany

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Stadion An der Wuhlheide

Berlin, Germany

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Stadion am Halberg

Taunusstein, Germany

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Sportpark Ostra Nachwuchs Akademie Dynamo Platz 15

Dresden, Germany

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Sportanlage Königskinderweg

Hamburg, Germany

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Stadion im Sportforum Chemnitz

Chemnitz, Germany

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Nachwuchszentrum VfL Bochum

Bochum, Germany

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Waldstadion Hauptplatz A

Meppen, Germany

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Stadion an der Lipezker Straße

Cottbus, Germany

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Otto-Schott-Sportzentrum

Mainz, Germany

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Viktoria-Sportplatz

Rödermark, Germany

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BZA Waldau

Stuttgart, Germany

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Erzgebirgsstadion

Aue, Germany

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Fohlenplatz

Mönchengladbach, Germany

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Stadion Niederrhein

Oberhausen, Germany

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Rasenplatz Sport- und Freizeitzentrum Aue

Aue-Bad Schlema, Germany

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BZA Burgwallstadion

Bremen, Germany

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Badenia Stadion

Karlsruhe, Germany

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BZA Süd-Ost

Ingolstadt, Germany

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Sportschule Oberhaching Platz 2

Furth, Germany

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Franz-Kremer-Stadion

Köln, Germany