Live Football (Soccer) Score of African Nations Championship - Qualification 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

African Nations Championship - Qualification Team List

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Sudan

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South Africa

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Uganda

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Gambia

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Algeria

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Lesotho

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Mauritania

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Nigeria

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Senegal

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South Sudan

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Angola

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Burkina Faso

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Eswatini

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Ivory Coast

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Malawi

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Rwanda

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Benin

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Egypt

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Gabon

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Ghana

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Kenya

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Liberia

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Mali

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Namibia

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Togo

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Burundi

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Ethiopia

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Tanzania

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Zimbabwe

African Nations Championship - Qualification Stadiums

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Accra Sports Stadium

Accra, Ghana

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Mbombela Stadium

Nelspruit, South-Africa

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Juba Stadium

Juba, Sudan

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Stade Cheikha Ould Boïdiya

Nouakchott, Mauritania

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Stade Félix Houphouët-Boigny

Abidjan, Ivory-Coast

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Godswill Akpabio International Stadium

Uyo, Nigeria

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Stade Amahoro

Kigali, Rwanda

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Samuel Kanyon Doe Stadium

Monrovia, Liberia

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Estádio 11 de Novembro

Luanda, Angola

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Azam Complex Stadium

Mbagala, Tanzania

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Stade 26 Mars

Bamako, Mali

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Mandela National Stadium

Kampala, Uganda

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Free State Toyota Stadium

Bloemfontein, FS, South-Africa

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Independence Stadium

Bakau, Gambia

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Suez Canal Stadium

Ismailia, Egypt