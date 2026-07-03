Upcoming Football (Soccer) Matches of African Nations Championship - Qualification 2026
Matches not found
African Nations Championship - Qualification Team List
Sudan
South Africa
Uganda
Gambia
Algeria
Lesotho
Mauritania
Nigeria
Senegal
South Sudan
Angola
Burkina Faso
Eswatini
Ivory Coast
Malawi
Rwanda
Benin
Egypt
Gabon
Ghana
Kenya
Liberia
Mali
Namibia
Togo
Burundi
Ethiopia
Tanzania
Zimbabwe
African Nations Championship - Qualification Stadiums
Accra Sports Stadium
Accra, Ghana
Mbombela Stadium
Nelspruit, South-Africa
Juba Stadium
Juba, Sudan
Stade Cheikha Ould Boïdiya
Nouakchott, Mauritania
Stade Félix Houphouët-Boigny
Abidjan, Ivory-Coast
Godswill Akpabio International Stadium
Uyo, Nigeria
Stade Amahoro
Kigali, Rwanda
Samuel Kanyon Doe Stadium
Monrovia, Liberia
Estádio 11 de Novembro
Luanda, Angola
Azam Complex Stadium
Mbagala, Tanzania
Stade 26 Mars
Bamako, Mali
Mandela National Stadium
Kampala, Uganda
Free State Toyota Stadium
Bloemfontein, FS, South-Africa
Independence Stadium
Bakau, Gambia
Suez Canal Stadium
Ismailia, Egypt