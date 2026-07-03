Yesterday CAF Champions League Football Matches
Matches not found
CAF Champions League Team List
Mamelodi Sundowns
Pyramids FC
FAR Rabat
Renaissance Berkane
ES Tunis
Al Hilal Omdurman
Petro de Luanda
Stade Malien Bamako
Power Dynamos
Young Africans
Al Ahly
JS Kabylie
Saint Eloi Lupopo
MC Alger
Simba
Vipers
Orlando Pirates
Colombe
Al Ahli Tripoli
Rivers United
Silver Strikers
Horoya
Nsingizini Hotspurs
Rahimo
Al Hilal
Mogadishu City
Police
Simba Bhora
Elgeco Plus
Al Merreikh
ASC Kara
Dadjè
Ethiopian Medhin
Fassell
Gaborone United
Jaraaf
JSK
Mangasport
Nouadhibou
African Stars
Aigle Noir
APR
ASEC Mimosas
Bibiani Gold Stars
Cercle de Joachim
Lioli
Real de Banjul
Remo Stars
Stade d'Abidjan
US Monastirienne
Wiliete
CAF Champions League Stadiums
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Kinshasa, Congo-DR
Levy Mwanawasa Stadium
Ndola, Zambia
Stade Municipal de Berkane
Berkane, Morocco
Stade Ali-la-Pointe
Douera, Algeria
St. Mary's Stadium
Kitende, Uganda
Stade de Kégué
Lomé, Togo
Free State Toyota Stadium
Bloemfontein, FS, South-Africa
Kigali Pelé Stadium
Kigali, Rwanda
11 June Stadium
Tripoli, Libya
Nyayo National Stadium
Nairobi, Kenya
Bingu National Stadium
Lilongwe, Malawi
Stade du 4 Août
Ouagadougou, Burkina-Faso
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Yaoundé, Cameroon
Accra Sports Stadium
Accra, Ghana
Athlone Stadium
Cape Town, WC, South-Africa
Benjamin Mkapa National Stadium
Dar-es-Salaam, Tanzania
Stade Félix Houphouët-Boigny
Abidjan, Ivory-Coast
Stade Mamadou Konaté
Bamako, Mali
Godswill Akpabio International Stadium
Uyo, Nigeria
Samuel Kanyon Doe Stadium
Monrovia, Liberia
Estádio 11 de Novembro
Luanda, Angola
Francistown Stadium
Francistown, Botswana
Somhlolo National Stadium
Lobamba, Eswatini
Orlando Stadium
Johannesburg, GA, South-Africa
Stade Frédéric Kibassa Maliba
Lubumbashi, Congo-DR
Stade Lat Dior
Thiès, Gambia