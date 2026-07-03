Upcoming Football (Soccer) Matches of CAF Champions League 2026

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Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

CAF Champions League Team List

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Mamelodi Sundowns

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Pyramids FC

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FAR Rabat

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Renaissance Berkane

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ES Tunis

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Al Hilal Omdurman

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Petro de Luanda

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Stade Malien Bamako

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Power Dynamos

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Young Africans

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Al Ahly

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JS Kabylie

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Saint Eloi Lupopo

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MC Alger

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Simba

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Vipers

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Orlando Pirates

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Colombe

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Al Ahli Tripoli

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Rivers United

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Silver Strikers

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Horoya

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Nsingizini Hotspurs

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Rahimo

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Al Hilal

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Mogadishu City

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Police

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Simba Bhora

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Elgeco Plus

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Al Merreikh

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ASC Kara

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Dadjè

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Ethiopian Medhin

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Fassell

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Gaborone United

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Jaraaf

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JSK

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Mangasport

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Nouadhibou

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African Stars

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Aigle Noir

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APR

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ASEC Mimosas

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Bibiani Gold Stars

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Cercle de Joachim

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Lioli

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Real de Banjul

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Remo Stars

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Stade d'Abidjan

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US Monastirienne

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Wiliete

CAF Champions League Stadiums

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Stade des Martyrs de la Pentecôte

Kinshasa, Congo-DR

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Levy Mwanawasa Stadium

Ndola, Zambia

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Stade Municipal de Berkane

Berkane, Morocco

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Stade Ali-la-Pointe

Douera, Algeria

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St. Mary's Stadium

Kitende, Uganda

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Stade de Kégué

Lomé, Togo

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Free State Toyota Stadium

Bloemfontein, FS, South-Africa

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Kigali Pelé Stadium

Kigali, Rwanda

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11 June Stadium

Tripoli, Libya

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Nyayo National Stadium

Nairobi, Kenya

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Bingu National Stadium

Lilongwe, Malawi

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Stade du 4 Août

Ouagadougou, Burkina-Faso

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Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo

Yaoundé, Cameroon

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Accra Sports Stadium

Accra, Ghana

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Athlone Stadium

Cape Town, WC, South-Africa

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Benjamin Mkapa National Stadium

Dar-es-Salaam, Tanzania

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Stade Félix Houphouët-Boigny

Abidjan, Ivory-Coast

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Stade Mamadou Konaté

Bamako, Mali

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Godswill Akpabio International Stadium

Uyo, Nigeria

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Samuel Kanyon Doe Stadium

Monrovia, Liberia

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Estádio 11 de Novembro

Luanda, Angola

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Francistown Stadium

Francistown, Botswana

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Somhlolo National Stadium

Lobamba, Eswatini

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Orlando Stadium

Johannesburg, GA, South-Africa

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Stade Frédéric Kibassa Maliba

Lubumbashi, Congo-DR

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Stade Lat Dior

Thiès, Gambia