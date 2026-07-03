Live Football (Soccer) Score of Copa America 2026
Full Schedule
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Copa America Team List
Argentina
Uruguay
Colombia
Venezuela
Canada
Panama
Brazil
Costa Rica
Ecuador
Mexico
USA
Chile
Peru
Bolivia
Jamaica
Paraguay
Copa America Stadiums
Bank of America Stadium
Charlotte, North Carolina, USA
Inter&Co Stadium
Orlando, Florida, USA
Children's Mercy Park
Kansas City, Kansas, USA
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, Georgia, USA
Exploria Stadium
Orlando, Florida, USA
Q2 Stadium
Austin, Texas, USA