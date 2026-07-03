Football (Soccer) Scores and Results of Copa America 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Copa America Team List

image

Argentina

image

Uruguay

image

Colombia

image

Venezuela

image

Canada

image

Panama

image

Brazil

image

Costa Rica

image

Ecuador

image

Mexico

image

USA

image

Chile

image

Peru

image

Bolivia

image

Jamaica

image

Paraguay

Copa America Stadiums

image

Bank of America Stadium

Charlotte, North Carolina, USA

image

Inter&Co Stadium

Orlando, Florida, USA

image

Children's Mercy Park

Kansas City, Kansas, USA

image

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Georgia, USA

image

Exploria Stadium

Orlando, Florida, USA

image

Q2 Stadium

Austin, Texas, USA