Live Football (Soccer) Score of Euro Championship 2026

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Full Schedule

Today Matches

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Tomorrow Matches

Matches not found

TomorrowYesterday

Euro Championship Team List

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Spain

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England

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France

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Germany

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Netherlands

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Portugal

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Türkiye

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Switzerland

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Austria

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Belgium

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Georgia

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Italy

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Romania

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Slovakia

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Ukraine

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Hungary

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Denmark

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Slovenia

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Croatia

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Serbia

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Albania

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Czech Republic

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Poland

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Scotland

Euro Championship Stadiums

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Allianz Arena

München, Germany

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Volksparkstadion

Hamburg, Germany

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VELTINS-Arena

Gelsenkirchen, Germany

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Deutsche Bank Park

Frankfurt am Main, Germany

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MHP Arena

Stuttgart, Germany

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Leipzig Stadium

Leipzig, Germany

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Arena AufSchalke

Gelsenkirchen, Germany

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Frankfurt Arena

Frankfurt am Main, Germany

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MHPArena

Stuttgart, Germany

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Cologne Stadium

Köln, Germany

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Olympiastadion Berlin

Berlin, England

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Merkur Spiel-Arena

Düsseldorf, Germany

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RheinEnergieStadion

Köln, Germany

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Red Bull Arena

Leipzig, Germany

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SIGNAL IDUNA PARK

Dortmund, Germany

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Düsseldorf Arena

Düsseldorf, Germany

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Fußball Arena München

München, Germany

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BVB Stadion Dortmund

Dortmund, Germany

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Stuttgart Arena

Stuttgart, Germany