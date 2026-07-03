Football (Soccer) Scores and Results of Euro Championship 2026
Matches not found
Euro Championship Team List
Spain
England
France
Germany
Netherlands
Portugal
Türkiye
Switzerland
Austria
Belgium
Georgia
Italy
Romania
Slovakia
Ukraine
Hungary
Denmark
Slovenia
Croatia
Serbia
Albania
Czech Republic
Poland
Scotland
Euro Championship Stadiums
Allianz Arena
München, Germany
Volksparkstadion
Hamburg, Germany
VELTINS-Arena
Gelsenkirchen, Germany
Deutsche Bank Park
Frankfurt am Main, Germany
MHP Arena
Stuttgart, Germany
Leipzig Stadium
Leipzig, Germany
Arena AufSchalke
Gelsenkirchen, Germany
Frankfurt Arena
Frankfurt am Main, Germany
MHPArena
Stuttgart, Germany
Cologne Stadium
Köln, Germany
Olympiastadion Berlin
Berlin, England
Merkur Spiel-Arena
Düsseldorf, Germany
RheinEnergieStadion
Köln, Germany
Red Bull Arena
Leipzig, Germany
SIGNAL IDUNA PARK
Dortmund, Germany
Düsseldorf Arena
Düsseldorf, Germany
Fußball Arena München
München, Germany
BVB Stadion Dortmund
Dortmund, Germany
Stuttgart Arena
Stuttgart, Germany