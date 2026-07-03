Tomorrow Euro Championship - Qualification Football Matches
Matches not found
Euro Championship - Qualification Team List
Ukraine
Portugal
Spain
Poland
Georgia
Romania
Denmark
Netherlands
Slovakia
Slovenia
Belarus
Hungary
Wales
Belgium
Czech Republic
England
France
Greece
Iceland
Italy
Kosovo
Luxembourg
Türkiye
Austria
Azerbaijan
Croatia
Finland
Kazakhstan
Northern Ireland
Albania
Israel
Lithuania
Norway
Serbia
Sweden
Bosnia & Herzegovina
Latvia
Montenegro
Rep. Of Ireland
Switzerland
Bulgaria
Moldova
Scotland
Armenia
Faroe Islands
FYR Macedonia
Andorra
Cyprus
Estonia
Gibraltar
Liechtenstein
Malta
San Marino
Euro Championship - Qualification Stadiums
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan, Armenia
Aviva Stadium
Dublin, Ireland
Johan Cruijff Arena
Amsterdam, Netherlands
Estadio Municipal José Zorrilla
Valladolid, Spain
Allianz Riviera
Nice, France
Stadio Olimpico di Serravalle
Serravalle, San-Marino
Stadion Maksimir
Zagreb, Croatia
Allianz Stadium
Torino, Italy
Andrův stadion
Olomouc, Czech-Republic
Windsor Park
Belfast, Northern-Ireland
Puskás Aréna
Budapest, Hungary
Friends Arena
Solna, Sweden
Doosan Aréna
Plzeň, Czech-Republic
Estádio José Alvalade
Lisboa, Portugal
Toše Proeski Arena
Skopje, Macedonia
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Kaunas, Lithuania
Stadion Narodowy
Warszawa, Poland
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu
Konya, Turkey
Estádio Do Algarve
São João da Venda, Portugal
Boris Paichadze Dinamo Arena
Tbilisi, Georgia
Arena Naţională
Bucureşti, Romania
Hampden Park
Glasgow, Scotland
Stadio Comunale San Nicola
Bari, Italy
BayArena
Leverkusen, Germany
Astana Arena
Astana, Kazakhstan
Stadionul Zimbru
Chişinău, Moldova
Alphamega Stadium
Kolossi, Cyprus
Ullevaal Stadion
Oslo, Norway
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Baku, Azerbaidjan
kybunpark
St. Gallen, Switzerland
Štadión Tehelné pole
Bratislava, Slovakia
Stadion Vasil Levski
Sofia, Bulgaria
Stadion Pod Goricom
Podgorica, Montenegro
Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni
Tbilisi, Georgia
Tórsvøllur
Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands
Stadion Rajko Mitić
Beograd, Serbia
Estádio Do Dragão
Porto, Portugal
Stadion Stožice
Ljubljana, Slovenia
Wembley Stadium
London, England
St. Jakob-Park
Basel, Switzerland
Szusza Ferenc Stadion
Budapest, Hungary
Parken
København, Denmark
A. Le Coq Arena
Tallinn, Estonia
Ta'Qali National Stadium
Ta'Qali, Malta
Ernst-Happel-Stadion
Wien, Austria
Stadion Bilino Polje
Zenica, Bosnia
Puskás Akadémia Pancho Aréna
Felcsút, Hungary
epet ARENA
Praha, Czech-Republic
Laugardalsvöllur
Reykjavík, Iceland
Estadi Nacional
Andorra la Vella, Andorra
Rheinpark Stadion
Vaduz, Liechtenstein