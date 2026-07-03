Upcoming Football (Soccer) Matches of Euro Championship - Qualification 2026

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

Euro Championship - Qualification Team List

image

Ukraine

image

Portugal

image

Spain

image

Poland

image

Georgia

image

Romania

image

Denmark

image

Netherlands

image

Slovakia

image

Slovenia

image

Belarus

image

Hungary

image

Wales

image

Belgium

image

Czech Republic

image

England

image

France

image

Greece

image

Iceland

image

Italy

image

Kosovo

image

Luxembourg

image

Türkiye

image

Austria

image

Azerbaijan

image

Croatia

image

Finland

image

Kazakhstan

image

Northern Ireland

image

Albania

image

Israel

image

Lithuania

image

Norway

image

Serbia

image

Sweden

image

Bosnia & Herzegovina

image

Latvia

image

Montenegro

image

Rep. Of Ireland

image

Switzerland

image

Bulgaria

image

Moldova

image

Scotland

image

Armenia

image

Faroe Islands

image

FYR Macedonia

image

Andorra

image

Cyprus

image

Estonia

image

Gibraltar

image

Liechtenstein

image

Malta

image

San Marino

Euro Championship - Qualification Stadiums

image

Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht

Yerevan, Armenia

image

Aviva Stadium

Dublin, Ireland

image

Johan Cruijff Arena

Amsterdam, Netherlands

image

Estadio Municipal José Zorrilla

Valladolid, Spain

image

Allianz Riviera

Nice, France

image

Stadio Olimpico di Serravalle

Serravalle, San-Marino

image

Stadion Maksimir

Zagreb, Croatia

image

Allianz Stadium

Torino, Italy

image

Andrův stadion

Olomouc, Czech-Republic

image

Windsor Park

Belfast, Northern-Ireland

image

Puskás Aréna

Budapest, Hungary

image

Friends Arena

Solna, Sweden

image

Doosan Aréna

Plzeň, Czech-Republic

image

Estádio José Alvalade

Lisboa, Portugal

image

Toše Proeski Arena

Skopje, Macedonia

image

S. Dariaus ir S. Girėno stadionas

Kaunas, Lithuania

image

Stadion Narodowy

Warszawa, Poland

image

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

Konya, Turkey

image

Estádio Do Algarve

São João da Venda, Portugal

image

Boris Paichadze Dinamo Arena

Tbilisi, Georgia

image

Arena Naţională

Bucureşti, Romania

image

Hampden Park

Glasgow, Scotland

image

Stadio Comunale San Nicola

Bari, Italy

image

BayArena

Leverkusen, Germany

image

Astana Arena

Astana, Kazakhstan

image

Stadionul Zimbru

Chişinău, Moldova

image

Alphamega Stadium

Kolossi, Cyprus

image

Ullevaal Stadion

Oslo, Norway

image

Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Baku, Azerbaidjan

image

kybunpark

St. Gallen, Switzerland

image

Štadión Tehelné pole

Bratislava, Slovakia

image

Stadion Vasil Levski

Sofia, Bulgaria

image

Stadion Pod Goricom

Podgorica, Montenegro

image

Mikheil Meskhis sakhelobis Stadioni

Tbilisi, Georgia

image

Tórsvøllur

Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands

image

Stadion Rajko Mitić

Beograd, Serbia

image

Estádio Do Dragão

Porto, Portugal

image

Stadion Stožice

Ljubljana, Slovenia

image

Wembley Stadium

London, England

image

St. Jakob-Park

Basel, Switzerland

image

Szusza Ferenc Stadion

Budapest, Hungary

image

Parken

København, Denmark

image

A. Le Coq Arena

Tallinn, Estonia

image

Ta'Qali National Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

image

Ernst-Happel-Stadion

Wien, Austria

image

Stadion Bilino Polje

Zenica, Bosnia

image

Puskás Akadémia Pancho Aréna

Felcsút, Hungary

image

epet ARENA

Praha, Czech-Republic

image

Laugardalsvöllur

Reykjavík, Iceland

image

Estadi Nacional

Andorra la Vella, Andorra

image

Rheinpark Stadion

Vaduz, Liechtenstein