Live Football (Soccer) Score of UEFA Championship - Women - Qualification 2026
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UEFA Championship - Women - Qualification Team List
Portugal W
Scotland W
Wales W
Sweden W
Romania W
Norway W
Greece W
Serbia W
Germany W
Spain W
Switzerland W
Finland W
Ukraine W
Belgium W
Northern Ireland W
Austria W
Belarus W
Iceland W
Denmark W
France W
Poland W
Slovenia W
England W
Croatia W
Georgia W
Montenegro W
Republic of Ireland W
Turkey W
Albania W
Faroe Islands W
Czech Republic W
Italy W
Netherlands W
Bosnia-Herzegovina W
Bulgaria W
Hungary W
Lithuania W
Slovakia W
Armenia W
Latvia W
Luxembourg W
Azerbaijan W
Kazakhstan W
Estonia W
Israel W
Malta W
Andorra W
Cyprus W
Kosovo W
Moldova W
UEFA Championship - Women - Qualification Stadiums
Futbalový štadion NTC Poprad
Poprad, Slovakia
MFA Centenary Stadium
Ta'Qali, Malta
St. James' Park
Newcastle upon Tyne, England
Esenler Erokspor Stadyumu
İstanbul, Turkey
Laugardalsvöllur
Reykjavík, Iceland
Estadi Nacional
Andorra la Vella, Andorra
Stadion Letzigrund
Zürich, Switzerland
Sparta-Stadion Het Kasteel
Rotterdam, Netherlands
Národné tréningové centrum SFZ
Senec, Slovakia
ArcelorMittal Park
Sosnowiec, Poland
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan, Armenia
Aviva Stadium
Dublin, Ireland
Tallaght Stadium
Dublin, Ireland
Stadion Anđelko Herjavec
Varaždin, Croatia
Fortuna Sittard Stadion
Sittard, Netherlands
Armaviri Hakob Tonoyani Stadium
Armavir, Armenia
Innviertel Arena
Ried Im Innkreis, Austria
Inver Park
Larne, Northern-Ireland
Rat Verlegh Stadion
Breda, Netherlands
Windsor Park
Belfast, Northern-Ireland
Friends Arena
Solna, Sweden
Carrow Road
Norwich, Norfolk, England
Gamla Ullevi
Göteborg, Sweden
Energi Viborg Arena
Viborg, Denmark
Stadion Ivan Laljak-Ivić
Zaprešić, Croatia
Szent Gellért Fórum
Szeged, Hungary
Mestni Štadion Fazanerija
Murska Sobota, Slovenia
Hampden Park
Glasgow, Scotland
Alcufer Stadion
Győr, Hungary
Estádio Do Vizela
Caldas de Vizela, Portugal
Generali Arena
Wien, Austria
Kópavogsvöllur
Kópavogur, Iceland
Tissot Arena
Biel/Bienne, Switzerland
Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu
Kocaeli, Turkey
Bolt Arena
Helsinki, Finland
Stadionul Arcul de Triumf
București, Romania
Siltaş Yapı Pendik Stadyumu
İstanbul, Turkey
Štadión pod Zoborom
Nitra, Slovakia
Športni Park Šiška
Ljubljana, Slovenia
Stadionul Zimbru
Chişinău, Moldova
Tamme staadion
Tartu, Estonia
Easter Road Stadium
Edinburgh, Scotland
Ullevaal Stadion
Oslo, Norway
Brann Stadion
Bergen, Norway
Polsat Plus Arena Gdańsk
Gdańsk, Poland
AGC Aréna Na Stínadlech
Teplice, Czech-Republic
Elbasan Arena
Elbasan, Albania
Stadion na Banovom brdu
Beograd, Serbia
Stadiumi Loro Boriçi
Shkodër, Albania
Bozsik Aréna
Budapest, Hungary
Nogometni kamp Reprezentacije BiH
Zenica, Bosnia
13 Şubat Şehir Stadyumu
Erzincan, Turkey
Letní stadion na Zadních Vinohradech
Chomutov, Czech-Republic
Hidegkuti Nándor Stadion
Budapest, Hungary
King Power at Den Dreef Stadion
Heverlee, Belgium
Tórsvøllur
Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands
Stadion Pod Goricom
Podgorica, Montenegro
Stadion Aleksandar Shalamanov
Sofia, Bulgaria
Stade Saint-Symphorien
Longeville-lès-Metz, France
Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty
Uherské Hradiště, Czech-Republic
Slokas Stadionā
Jūrmala, Latvia
Stadio San Vito-Luigi Marulla
Cosenza, Italy
Estádio Do Dragão
Porto, Portugal
Tele2 Arena
Stockholm, Sweden
Heinz von Heiden-Arena
Hannover, Germany
Vilniaus LFF stadionas
Vilnius, Lithuania
Vejle Stadion
Vejle, Denmark
Wembley Stadium
London, England
Stade Olympique de la Pontaise
Lausanne, Switzerland
Stadio Dasaki Achnas
Dasaki Achnas, Cyprus
A. Le Coq Arena
Tallinn, Estonia
Neuer Tivoli
Aachen, Germany
CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského
Trnava, Slovakia
Ostseestadion
Rostock, Germany
Árok utcai pálya
Budaörs, Hungary
Mourneview Park
Lurgan, Northern-Ireland
Fortuna Arena
Praha, Czech-Republic
Stade Gaston-Gérard
Dijon, France
Estadio Municipal de El Plantío
Burgos, Spain
Stade Geoffroy-Guichard
Saint-Ètienne, France
Stadion Branko Čavlović-Čavlek
Karlovac, Croatia
Stadion Bilino Polje
Zenica, Bosnia
ŠRC Velika Gorica
Velika Gorica, Croatia
Stadion Respect Energy
Grodzisk Wielkopolski, Poland
Stadio Paolo Mazza
Ferrara, Italy
Wyre Stadium at Firhill
Glasgow, Scotland
Stadion Miejski
Gdynia, Poland
CASHPOINT Arena
Altach, Austria
Estádio Dr. Magalhães Pessoa
Leiria, Portugal
ŠRC Bonifika
Koper, Slovenia