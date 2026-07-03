Football (Soccer) Scores and Results of UEFA Championship - Women - Qualification 2026

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Matches not found

TomorrowYesterday

UEFA Championship - Women - Qualification Team List

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Portugal W

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Scotland W

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Wales W

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Sweden W

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Romania W

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Norway W

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Greece W

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Serbia W

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Germany W

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Spain W

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Switzerland W

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Finland W

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Ukraine W

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Belgium W

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Northern Ireland W

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Austria W

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Belarus W

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Iceland W

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Denmark W

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France W

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Poland W

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Slovenia W

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England W

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Croatia W

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Georgia W

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Montenegro W

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Republic of Ireland W

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Turkey W

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Albania W

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Faroe Islands W

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Czech Republic W

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Italy W

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Netherlands W

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Bosnia-Herzegovina W

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Bulgaria W

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Hungary W

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Lithuania W

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Slovakia W

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Armenia W

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Latvia W

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Luxembourg W

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Azerbaijan W

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Kazakhstan W

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Estonia W

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Israel W

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Malta W

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Andorra W

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Cyprus W

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Kosovo W

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Moldova W

UEFA Championship - Women - Qualification Stadiums

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Futbalový štadion NTC Poprad

Poprad, Slovakia

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MFA Centenary Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

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St. James' Park

Newcastle upon Tyne, England

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Esenler Erokspor Stadyumu

İstanbul, Turkey

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Laugardalsvöllur

Reykjavík, Iceland

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Estadi Nacional

Andorra la Vella, Andorra

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Stadion Letzigrund

Zürich, Switzerland

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Sparta-Stadion Het Kasteel

Rotterdam, Netherlands

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Národné tréningové centrum SFZ

Senec, Slovakia

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ArcelorMittal Park

Sosnowiec, Poland

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Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht

Yerevan, Armenia

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Aviva Stadium

Dublin, Ireland

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Tallaght Stadium

Dublin, Ireland

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Stadion Anđelko Herjavec

Varaždin, Croatia

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Fortuna Sittard Stadion

Sittard, Netherlands

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Armaviri Hakob Tonoyani Stadium

Armavir, Armenia

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Innviertel Arena

Ried Im Innkreis, Austria

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Inver Park

Larne, Northern-Ireland

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Rat Verlegh Stadion

Breda, Netherlands

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Windsor Park

Belfast, Northern-Ireland

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Friends Arena

Solna, Sweden

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Carrow Road

Norwich, Norfolk, England

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Gamla Ullevi

Göteborg, Sweden

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Energi Viborg Arena

Viborg, Denmark

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Stadion Ivan Laljak-Ivić

Zaprešić, Croatia

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Szent Gellért Fórum

Szeged, Hungary

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Mestni Štadion Fazanerija

Murska Sobota, Slovenia

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Hampden Park

Glasgow, Scotland

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Alcufer Stadion

Győr, Hungary

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Estádio Do Vizela

Caldas de Vizela, Portugal

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Generali Arena

Wien, Austria

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Kópavogsvöllur

Kópavogur, Iceland

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Tissot Arena

Biel/Bienne, Switzerland

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Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

Kocaeli, Turkey

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Bolt Arena

Helsinki, Finland

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Stadionul Arcul de Triumf

București, Romania

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Siltaş Yapı Pendik Stadyumu

İstanbul, Turkey

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Štadión pod Zoborom

Nitra, Slovakia

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Športni Park Šiška

Ljubljana, Slovenia

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Stadionul Zimbru

Chişinău, Moldova

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Tamme staadion

Tartu, Estonia

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Easter Road Stadium

Edinburgh, Scotland

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Ullevaal Stadion

Oslo, Norway

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Brann Stadion

Bergen, Norway

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Polsat Plus Arena Gdańsk

Gdańsk, Poland

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AGC Aréna Na Stínadlech

Teplice, Czech-Republic

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Elbasan Arena

Elbasan, Albania

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Stadion na Banovom brdu

Beograd, Serbia

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Stadiumi Loro Boriçi

Shkodër, Albania

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Bozsik Aréna

Budapest, Hungary

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Nogometni kamp Reprezentacije BiH

Zenica, Bosnia

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13 Şubat Şehir Stadyumu

Erzincan, Turkey

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Letní stadion na Zadních Vinohradech

Chomutov, Czech-Republic

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Hidegkuti Nándor Stadion

Budapest, Hungary

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King Power at Den Dreef Stadion

Heverlee, Belgium

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Tórsvøllur

Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands

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Stadion Pod Goricom

Podgorica, Montenegro

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Stadion Aleksandar Shalamanov

Sofia, Bulgaria

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Stade Saint-Symphorien

Longeville-lès-Metz, France

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Městský fotbalový stadion Miroslava Valenty

Uherské Hradiště, Czech-Republic

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Slokas Stadionā

Jūrmala, Latvia

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Stadio San Vito-Luigi Marulla

Cosenza, Italy

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Estádio Do Dragão

Porto, Portugal

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Tele2 Arena

Stockholm, Sweden

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Heinz von Heiden-Arena

Hannover, Germany

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Vilniaus LFF stadionas

Vilnius, Lithuania

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Vejle Stadion

Vejle, Denmark

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Wembley Stadium

London, England

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Stade Olympique de la Pontaise

Lausanne, Switzerland

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Stadio Dasaki Achnas

Dasaki Achnas, Cyprus

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A. Le Coq Arena

Tallinn, Estonia

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Neuer Tivoli

Aachen, Germany

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CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského

Trnava, Slovakia

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Ostseestadion

Rostock, Germany

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Árok utcai pálya

Budaörs, Hungary

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Mourneview Park

Lurgan, Northern-Ireland

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Fortuna Arena

Praha, Czech-Republic

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Stade Gaston-Gérard

Dijon, France

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Estadio Municipal de El Plantío

Burgos, Spain

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Stade Geoffroy-Guichard

Saint-Ètienne, France

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Stadion Branko Čavlović-Čavlek

Karlovac, Croatia

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Stadion Bilino Polje

Zenica, Bosnia

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ŠRC Velika Gorica

Velika Gorica, Croatia

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Stadion Respect Energy

Grodzisk Wielkopolski, Poland

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Stadio Paolo Mazza

Ferrara, Italy

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Wyre Stadium at Firhill

Glasgow, Scotland

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Stadion Miejski

Gdynia, Poland

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CASHPOINT Arena

Altach, Austria

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Estádio Dr. Magalhães Pessoa

Leiria, Portugal

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ŠRC Bonifika

Koper, Slovenia