Yesterday UEFA Nations League - Women Football Matches

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Matches not found

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UEFA Nations League - Women Team List

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Spain W

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France W

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Germany W

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Republic of Ireland W

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Slovakia W

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Czech Republic W

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Luxembourg W

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Poland W

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Denmark W

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Slovenia W

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Serbia W

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Cyprus W

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Malta W

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Ukraine W

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Turkey W

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Sweden W

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Finland W

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Netherlands W

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England W

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Faroe Islands W

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Israel W

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Italy W

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Kazakhstan W

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Albania W

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Austria W

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Belgium W

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Iceland W

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Montenegro W

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Northern Ireland W

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Norway W

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Armenia W

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Moldova W

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Georgia W

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Andorra W

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Azerbaijan W

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Bosnia-Herzegovina W

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Estonia W

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Hungary W

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Latvia W

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Portugal W

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Romania W

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Croatia W

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Lithuania W

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Belarus W

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Bulgaria W

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Switzerland W

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Wales W

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Kosovo W

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Liechtenstein W

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Scotland W

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Gibraltar W

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Greece W

UEFA Nations League - Women Stadiums

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Stadio Alberto Picco

La Spezia, Italy

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Max-Morlock-Stadion

Nürnberg, Germany

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Armaviri Hakob Tonoyani Stadium

Armavir, Armenia

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Innviertel Arena

Ried Im Innkreis, Austria

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U-Power Stadium

Monza, Italy

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AVIS völlurinn

Reykjavík, Iceland

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Stadionul Orăşenesc

Nisporeni, Moldova

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Rat Verlegh Stadion

Breda, Netherlands

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Windsor Park

Belfast, Northern-Ireland

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Stadium de Toulouse

Toulouse, France

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MCH Arena

Herning, Denmark

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Gamla Ullevi

Göteborg, Sweden

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Stadion Aldo Drosina

Pula, Croatia

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Swansea.com Stadium

Swansea, Wales

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Hampden Park

Glasgow, Scotland

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Nature Energy Park

Odense, Denmark

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Astana Arena

Astana, Kazakhstan

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Stadionul Zimbru

Chişinău, Moldova

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Ullevaal Stadion

Oslo, Norway

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kybunpark

St. Gallen, Switzerland

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RCDE Stadium

Cornella de Llobregat, Spain

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Kadrioru staadion

Tallinn, Estonia

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Stadiumi Loro Boriçi

Shkodër, Albania

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Koning Willem II Stadion

Tilburg, Netherlands

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Letní stadion na Zadních Vinohradech

Chomutov, Czech-Republic

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Tórsvøllur

Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands

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Vilniaus LFF stadionas

Vilnius, Lithuania

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Wembley Stadium

London, England

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Stadio Dasaki Achnas

Dasaki Achnas, Cyprus

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Stadio Comunale Silvio Piola

Novara, Italy

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Estádio Municipal de Portimão

Portimão, Portugal

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Stadion Kraj Bistrice

Nikšić, Montenegro

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A. Le Coq Arena

Tallinn, Estonia

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VOLKSWAGEN ARENA

Wolfsburg, Germany

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CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského

Trnava, Slovakia

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Camp de Futbol Municipal d'Encamp

Encamp, Andorra

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Sportpark Eschen/Mauren

Eschen, Liechtenstein

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Estádio da Capital do Móvel

Paços de Ferreira, Portugal

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Stade de Tourbillon

Sion, Switzerland

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Stade Marie-Marvingt

Le Mans, France

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Lerkendal Stadion

Trondheim, Norway

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Stadion Letzigrund

Zürich, Switzerland

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Tallaght Stadium

Dublin, Ireland

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Stadion Anđelko Herjavec

Varaždin, Croatia

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Inver Park

Larne, Northern-Ireland

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Szent Gellért Fórum

Szeged, Hungary

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Fotbalový stadion Střelecký ostrov

Ceské Budejovice, Czech-Republic

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Alcufer Stadion

Győr, Hungary

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Generali Arena

Wien, Austria

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Městský stadion

Ústí nad Labem, Czech-Republic

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Stadionul Arcul de Triumf

București, Romania

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Športni Park Šiška

Ljubljana, Slovenia

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Polsat Plus Arena Gdańsk

Gdańsk, Poland

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Elbasan Arena

Elbasan, Albania

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BG Group 4 Eylül Stadyumu

Sivas, Turkey

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Nogometni kamp Reprezentacije BiH

Zenica, Bosnia

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Hidegkuti Nándor Stadion

Budapest, Hungary

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King Power at Den Dreef Stadion

Heverlee, Belgium

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Stadion Pod Goricom

Podgorica, Montenegro

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Stadion Aleksandar Shalamanov

Sofia, Bulgaria

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Stadio Ennio Tardini

Parma, Italy

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Stadionul Central

Ovidiu, Romania

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Yerevan Football Academy

Yerevan, Armenia

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Stadion Górnik

Polkowice, Poland

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Estadio Ciudad de Valencia

Valencia, Spain

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Ta'Qali National Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

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Árok utcai pálya

Budaörs, Hungary

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Strawberry Arena

Solna, Sweden

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Seaview

Belfast, Northern-Ireland

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Stadiumi Niko Dovana

Durrës, Albania

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Stade Marcel-Picot

Tomblaine, France

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Stadion Branko Čavlović-Čavlek

Karlovac, Croatia

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Stadion Lagator

Loznica, Serbia

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CASHPOINT Arena

Altach, Austria

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Ashton Gate Stadium

Bristol, England

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ŠRC Bonifika

Koper, Slovenia

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MFA Centenary Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

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Esenler Erokspor Stadyumu

İstanbul, Turkey

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Laugardalsvöllur

Reykjavík, Iceland

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Estadi Nacional

Andorra la Vella, Andorra