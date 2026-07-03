Live Football (Soccer) Score of World Cup - Qualification Africa 2026

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Full Schedule

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Matches not found

TomorrowYesterday

World Cup - Qualification Africa Team List

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Congo DR

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Senegal

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South Africa

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Ivory Coast

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Algeria

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Gabon

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Morocco

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Nigeria

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Benin

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Tunisia

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Uganda

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Cameroon

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Libya

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Guinea

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Sudan

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Rwanda

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Botswana

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Egypt

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Angola

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Lesotho

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Burkina Faso

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Gambia

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Malawi

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Ghana

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Zambia

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Mauritania

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Kenya

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Mauritius

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Togo

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Liberia

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Namibia

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Burundi

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Tanzania

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South Sudan

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Zimbabwe

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Eswatini

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Congo

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Somalia

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Ethiopia

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Mali

World Cup - Qualification Africa Stadiums

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Mbombela Stadium

Nelspruit, South-Africa

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Levy Mwanawasa Stadium

Ndola, Zambia

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Stade Municipal de Berkane

Berkane, Morocco

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Stade 26 Mars

Bamako, Mali

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Mandela National Stadium

Kampala, Uganda

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Stade Larbi Zaouli

Casablanca, Morocco

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Nyayo National Stadium

Nairobi, Kenya

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Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo

Yaoundé, Cameroon

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Juba Stadium

Juba, Sudan

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Stade Cheikha Ould Boïdiya

Nouakchott, Mauritania

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Benjamin Mkapa National Stadium

Dar-es-Salaam, Tanzania

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Stade Félix Houphouët-Boigny

Abidjan, Ivory-Coast

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Stade Amahoro

Kigali, Rwanda

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Francistown Stadium

Francistown, Botswana

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Moses Mabhida Stadium

Durban, South-Africa

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Orlando Stadium

Johannesburg, GA, South-Africa

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Stade des Martyrs de la Pentecôte

Kinshasa, Congo-DR

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Stade d'Honneur d'Oujda

Oujda, Morocco

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Stade de Kégué

Lomé, Togo

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Stade Huye

Butare, Rwanda

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11 June Stadium

Tripoli, Libya

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Godswill Akpabio International Stadium

Uyo, Nigeria

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Samuel Kanyon Doe Stadium

Monrovia, Liberia

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Estádio 11 de Novembro

Luanda, Angola

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Stade olympique Hammadi-Agrebi

Radès, Tunisia

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Stade Municipal de Nouadhibou

Nouadhibou, Mauritania

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Stade d'Agadir

Agadir, Morocco