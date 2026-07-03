Yesterday World Cup - Qualification Africa Football Matches
Matches not found
World Cup - Qualification Africa Team List
Congo DR
Senegal
South Africa
Ivory Coast
Algeria
Gabon
Morocco
Nigeria
Benin
Tunisia
Uganda
Cameroon
Libya
Guinea
Sudan
Rwanda
Botswana
Egypt
Angola
Lesotho
Burkina Faso
Gambia
Malawi
Ghana
Zambia
Mauritania
Kenya
Mauritius
Togo
Liberia
Namibia
Burundi
Tanzania
South Sudan
Zimbabwe
Eswatini
Congo
Somalia
Ethiopia
Mali
World Cup - Qualification Africa Stadiums
Mbombela Stadium
Nelspruit, South-Africa
Levy Mwanawasa Stadium
Ndola, Zambia
Stade Municipal de Berkane
Berkane, Morocco
Stade 26 Mars
Bamako, Mali
Mandela National Stadium
Kampala, Uganda
Stade Larbi Zaouli
Casablanca, Morocco
Nyayo National Stadium
Nairobi, Kenya
Stade Omnisport Ahmadou Ahidjo
Yaoundé, Cameroon
Juba Stadium
Juba, Sudan
Stade Cheikha Ould Boïdiya
Nouakchott, Mauritania
Benjamin Mkapa National Stadium
Dar-es-Salaam, Tanzania
Stade Félix Houphouët-Boigny
Abidjan, Ivory-Coast
Stade Amahoro
Kigali, Rwanda
Francistown Stadium
Francistown, Botswana
Moses Mabhida Stadium
Durban, South-Africa
Orlando Stadium
Johannesburg, GA, South-Africa
Stade des Martyrs de la Pentecôte
Kinshasa, Congo-DR
Stade d'Honneur d'Oujda
Oujda, Morocco
Stade de Kégué
Lomé, Togo
Stade Huye
Butare, Rwanda
11 June Stadium
Tripoli, Libya
Godswill Akpabio International Stadium
Uyo, Nigeria
Samuel Kanyon Doe Stadium
Monrovia, Liberia
Estádio 11 de Novembro
Luanda, Angola
Stade olympique Hammadi-Agrebi
Radès, Tunisia
Stade Municipal de Nouadhibou
Nouadhibou, Mauritania
Stade d'Agadir
Agadir, Morocco