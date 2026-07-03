Tomorrow World Cup - Qualification Asia Football Matches

LiveUpcomingResults
Full Schedule

Matches not found

TomorrowYesterday

World Cup - Qualification Asia Team List

image

Iraq

image

South Korea

image

Australia

image

Japan

image

Iran

image

Saudi Arabia

image

Jordan

image

Uzbekistan

image

United Arab Emirates

image

Qatar

image

Oman

image

Indonesia

image

China

image

Palestine

image

Kyrgyzstan

image

Bahrain

image

Malaysia

image

Tajikistan

image

Thailand

image

Vietnam

image

Lebanon

image

Bangladesh

image

Hong Kong

image

Myanmar

image

Nepal

image

India

image

Pakistan

image

Syria

image

Bhutan

image

Kuwait

image

Turkmenistan

image

Yemen

image

Cambodia

image

Laos

image

Mação

image

Maldives

image

Philippines

image

Singapore

image

Chinese Taipei

World Cup - Qualification Asia Stadiums

image

CommBank Stadium

Sydney, Australia

image

Rajamangala National Stadium

Bangkok, Myanmar

image

Stadion im. Dolena Omurzakova

Bishkek, Kyrgyzstan

image

King Abdullah Sports City

Jeddah, Saudi-Arabia

image

Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze

Dushanbe, Tajikistan

image

Shenzhen Universiade Sports Centre

Shenzhen, China

image

Panasonic Stadium Suita

Suita, Japan

image

Qingdao Youth Football Stadium

Qingdao, China

image

Prince Abdullah al-Faisal Stadium

Jeddah, Saudi-Arabia

image

Kalinga Stadium

Bhubaneswar, India

image

The National Stadium

Singapore, Malaysia

image

AAMI Park

Melbourne, Australia

image

HBF Park

Perth, Australia

image

Stadion Gelora Bung Tomo

Surabaya, Indonesia

image

Seoul World Cup Stadium

Seoul, South-Korea

image

Rizal Memorial Stadium

Manila, Philippines

image

Taipei Municipal Stadium

Taipei, Chinese-Taipei

image

Bukit Jalil National Stadium

Kuala Lumpur, Malaysia

image

Mong Kok Stadium

Hong Kong, Hong-Kong

image

Gelora Bung Karno Stadium

Jakarta, Indonesia

image

Macau Olympic Complex Stadium

Taipa, Macao

image

Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium

Kolkata, India

image

Olympic Stadium

Phnom Penh, Cambodia

image

National Stadium KM16

Vientiane, Laos

image

Jaber Al-Ahmad International Stadium

Ardhiyah, Kuwait

image

Changlimithang National Stadium

Thimphu, Bhutan

image

Saitama Stadium 2002

Saitama, Japan

image

Dashrath Rangasala

Kathmandu, Nepal

image

Stadion Utama Gelora Bung Karno

Jakarta, Indonesia

image

Thuwunna Stadium

Yangon, Myanmar

image

Kuala Lumpur Football Stadium

Kuala Lumpur, Malaysia

image

Edion Peace Wing Hiroshima

Hiroshima, Japan

image

Tianjin Olympic Center Stadium

Tianjin, China

image

Hong Kong Stadium

Hong Kong, Hong-Kong