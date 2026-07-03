Football (Soccer) Scores and Results of World Cup - Qualification Asia 2026
Matches not found
World Cup - Qualification Asia Team List
Iraq
South Korea
Australia
Japan
Iran
Saudi Arabia
Jordan
Uzbekistan
United Arab Emirates
Qatar
Oman
Indonesia
China
Palestine
Kyrgyzstan
Bahrain
Malaysia
Tajikistan
Thailand
Vietnam
Lebanon
Bangladesh
Hong Kong
Myanmar
Nepal
India
Pakistan
Syria
Bhutan
Kuwait
Turkmenistan
Yemen
Cambodia
Laos
Mação
Maldives
Philippines
Singapore
Chinese Taipei
World Cup - Qualification Asia Stadiums
CommBank Stadium
Sydney, Australia
Rajamangala National Stadium
Bangkok, Myanmar
Stadion im. Dolena Omurzakova
Bishkek, Kyrgyzstan
King Abdullah Sports City
Jeddah, Saudi-Arabia
Respublikanskiy Stadion im. M.V. Frunze
Dushanbe, Tajikistan
Shenzhen Universiade Sports Centre
Shenzhen, China
Panasonic Stadium Suita
Suita, Japan
Qingdao Youth Football Stadium
Qingdao, China
Prince Abdullah al-Faisal Stadium
Jeddah, Saudi-Arabia
Kalinga Stadium
Bhubaneswar, India
The National Stadium
Singapore, Malaysia
AAMI Park
Melbourne, Australia
HBF Park
Perth, Australia
Stadion Gelora Bung Tomo
Surabaya, Indonesia
Seoul World Cup Stadium
Seoul, South-Korea
Rizal Memorial Stadium
Manila, Philippines
Taipei Municipal Stadium
Taipei, Chinese-Taipei
Bukit Jalil National Stadium
Kuala Lumpur, Malaysia
Mong Kok Stadium
Hong Kong, Hong-Kong
Gelora Bung Karno Stadium
Jakarta, Indonesia
Macau Olympic Complex Stadium
Taipa, Macao
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium
Kolkata, India
Olympic Stadium
Phnom Penh, Cambodia
National Stadium KM16
Vientiane, Laos
Jaber Al-Ahmad International Stadium
Ardhiyah, Kuwait
Changlimithang National Stadium
Thimphu, Bhutan
Saitama Stadium 2002
Saitama, Japan
Dashrath Rangasala
Kathmandu, Nepal
Stadion Utama Gelora Bung Karno
Jakarta, Indonesia
Thuwunna Stadium
Yangon, Myanmar
Kuala Lumpur Football Stadium
Kuala Lumpur, Malaysia
Edion Peace Wing Hiroshima
Hiroshima, Japan
Tianjin Olympic Center Stadium
Tianjin, China
Hong Kong Stadium
Hong Kong, Hong-Kong