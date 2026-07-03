Yesterday World Cup - Qualification Europe Football Matches

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World Cup - Qualification Europe Team List

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England

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Norway

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Bosnia & Herzegovina

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Croatia

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Czech Republic

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Italy

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Netherlands

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Poland

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Austria

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Türkiye

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Belgium

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France

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Spain

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Wales

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Germany

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Albania

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Denmark

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Kosovo

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Switzerland

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Portugal

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Romania

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Scotland

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Serbia

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Faroe Islands

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Israel

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Slovakia

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FYR Macedonia

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Finland

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Rep. Of Ireland

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Ukraine

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Montenegro

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Northern Ireland

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Cyprus

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Hungary

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Kazakhstan

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Sweden

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Greece

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Iceland

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Latvia

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Malta

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Estonia

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Armenia

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Bulgaria

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Georgia

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Slovenia

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Lithuania

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Belarus

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Andorra

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Azerbaijan

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Moldova

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Gibraltar

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Liechtenstein

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Luxembourg

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San Marino

World Cup - Qualification Europe Stadiums

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Aviva Stadium

Dublin, Ireland

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Stadio Olimpico di Serravalle

Serravalle, San-Marino

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Windsor Park

Belfast, Northern-Ireland

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Doosan Aréna

Plzeň, Czech-Republic

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Arena Naţională

Bucureşti, Romania

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Astana Arena

Astana, Kazakhstan

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Ullevaal Stadion

Oslo, Norway

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Stadion Vasil Levski

Sofia, Bulgaria

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Tórsvøllur

Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands

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St. Jakob-Park

Basel, Switzerland

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Gewiss Stadium

Bergamo, Italy

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Stadion Kraj Bistrice

Nikšić, Montenegro

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A. Le Coq Arena

Tallinn, Estonia

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CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského

Trnava, Slovakia

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Opus Arena

Osijek, Croatia

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Ernst-Happel-Stadion

Wien, Austria

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Stadion Bilino Polje

Zenica, Bosnia

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RheinEnergieStadion

Köln, Germany

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Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht

Yerevan, Armenia

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Estadio Manuel Martínez Valero

Elche, Spain

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Stadiumi Fadil Vokrri

Prishtinë (Pristina), Kosovo

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Estádio José Alvalade

Lisboa, Portugal

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Nagyerdei Stadion

Debrecen, Hungary

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Boris Paichadze Dinamo Arena

Tbilisi, Georgia

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ZTE-Aréna

Zalaegerszeg, Hungary

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Fortuna Arena

Praha, Czech-Republic

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Estadi Nacional

Andorra la Vella, Andorra

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Euroborg

Groningen, Netherlands

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PreZero Arena

Sinsheim, Germany

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Stadion Maksimir

Zagreb, Croatia

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Puskás Aréna

Budapest, Hungary

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Malšovická Aréna

Hradec Králové, Czech-Republic

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Villa Park

Birmingham, England

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Hampden Park

Glasgow, Scotland

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Tarczyński Arena

Wrocław, Poland

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Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego

Kraków, Poland

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Stadionul Zimbru

Chişinău, Moldova

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Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

Baku, Azerbaidjan

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Stadion Feijenoord

Rotterdam, Netherlands

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RCDE Stadium

Cornella de Llobregat, Spain

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Štadión Tehelné pole

Bratislava, Slovakia

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Stadion Rajko Mitić

Beograd, Serbia

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Stadion Stožice

Ljubljana, Slovenia

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Wembley Stadium

London, England

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Planet Group Arena

Gent, Belgium

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Johan Cruijff Arena

Amsterdam, Netherlands

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Stadion Anđelko Herjavec

Varaždin, Croatia

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Toše Proeski Arena

Skopje, Macedonia

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S. Dariaus ir S. Girėno stadionas

Kaunas, Lithuania

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Stadion Narodowy

Warszawa, Poland

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Parc des Princes

Paris, France

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Stadion Śląski

Chorzów, Poland

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Stadion Pod Goricom

Podgorica, Montenegro

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Parken

København, Denmark

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Ta'Qali National Stadium

Ta&apos;Qali, Malta

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Strawberry Arena

Solna, Sweden

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Laugardalsvöllur

Reykjavík, Iceland

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Rheinpark Stadion

Vaduz, Liechtenstein