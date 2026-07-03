Upcoming Football (Soccer) Matches of World Cup - Qualification Europe 2026
Matches not found
World Cup - Qualification Europe Team List
England
Norway
Bosnia & Herzegovina
Croatia
Czech Republic
Italy
Netherlands
Poland
Austria
Türkiye
Belgium
France
Spain
Wales
Germany
Albania
Denmark
Kosovo
Switzerland
Portugal
Romania
Scotland
Serbia
Faroe Islands
Israel
Slovakia
FYR Macedonia
Finland
Rep. Of Ireland
Ukraine
Montenegro
Northern Ireland
Cyprus
Hungary
Kazakhstan
Sweden
Greece
Iceland
Latvia
Malta
Estonia
Armenia
Bulgaria
Georgia
Slovenia
Lithuania
Belarus
Andorra
Azerbaijan
Moldova
Gibraltar
Liechtenstein
Luxembourg
San Marino
World Cup - Qualification Europe Stadiums
Aviva Stadium
Dublin, Ireland
Stadio Olimpico di Serravalle
Serravalle, San-Marino
Windsor Park
Belfast, Northern-Ireland
Doosan Aréna
Plzeň, Czech-Republic
Arena Naţională
Bucureşti, Romania
Astana Arena
Astana, Kazakhstan
Ullevaal Stadion
Oslo, Norway
Stadion Vasil Levski
Sofia, Bulgaria
Tórsvøllur
Tórshavn, Streymoy, Faroe-Islands
St. Jakob-Park
Basel, Switzerland
Gewiss Stadium
Bergamo, Italy
Stadion Kraj Bistrice
Nikšić, Montenegro
A. Le Coq Arena
Tallinn, Estonia
CITY ARENA – Štadión Antona Malatinského
Trnava, Slovakia
Opus Arena
Osijek, Croatia
Ernst-Happel-Stadion
Wien, Austria
Stadion Bilino Polje
Zenica, Bosnia
RheinEnergieStadion
Köln, Germany
Vazgen Sargsyan anvan Hanrapetakan Marzadasht
Yerevan, Armenia
Estadio Manuel Martínez Valero
Elche, Spain
Stadiumi Fadil Vokrri
Prishtinë (Pristina), Kosovo
Estádio José Alvalade
Lisboa, Portugal
Nagyerdei Stadion
Debrecen, Hungary
Boris Paichadze Dinamo Arena
Tbilisi, Georgia
ZTE-Aréna
Zalaegerszeg, Hungary
Fortuna Arena
Praha, Czech-Republic
Estadi Nacional
Andorra la Vella, Andorra
Euroborg
Groningen, Netherlands
PreZero Arena
Sinsheim, Germany
Stadion Maksimir
Zagreb, Croatia
Puskás Aréna
Budapest, Hungary
Malšovická Aréna
Hradec Králové, Czech-Republic
Villa Park
Birmingham, England
Hampden Park
Glasgow, Scotland
Tarczyński Arena
Wrocław, Poland
Stadion Cracovii im. Józefa Piłsudskiego
Kraków, Poland
Stadionul Zimbru
Chişinău, Moldova
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
Baku, Azerbaidjan
Stadion Feijenoord
Rotterdam, Netherlands
RCDE Stadium
Cornella de Llobregat, Spain
Štadión Tehelné pole
Bratislava, Slovakia
Stadion Rajko Mitić
Beograd, Serbia
Stadion Stožice
Ljubljana, Slovenia
Wembley Stadium
London, England
Planet Group Arena
Gent, Belgium
Johan Cruijff Arena
Amsterdam, Netherlands
Stadion Anđelko Herjavec
Varaždin, Croatia
Toše Proeski Arena
Skopje, Macedonia
S. Dariaus ir S. Girėno stadionas
Kaunas, Lithuania
Stadion Narodowy
Warszawa, Poland
Parc des Princes
Paris, France
Stadion Śląski
Chorzów, Poland
Stadion Pod Goricom
Podgorica, Montenegro
Parken
København, Denmark
Ta'Qali National Stadium
Ta'Qali, Malta
Strawberry Arena
Solna, Sweden
Laugardalsvöllur
Reykjavík, Iceland
Rheinpark Stadion
Vaduz, Liechtenstein